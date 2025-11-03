¡Pon tu adeudo al corriente! Gobierno de Guadalajara da hasta 75% de descuento en multas

Con el objetivo de apoyar a las y los tapatíos a regularizar sus contribuciones antes de que concluya el año, el Gobierno de Guadalajara implementará un programa de descuentos en multas y recargos que estará vigente del 3 al 30 de noviembre.

La Tesorería municipal informó que durante todo el mes se aplicará un descuento del 75 por ciento en recargos y sanciones derivadas de omisiones en el pago de impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro, licencias de anuncios, mercados municipales, cementerios, entre otros conceptos municipales.

El beneficio también incluye multas administrativas por infracciones a reglamentos, y se aplicará de forma automática al momento de realizar el pago directamente en las recaudadoras del municipio, sin necesidad de realizar trámites adicionales, autorizaciones especiales o recurrir a intermediarios.

Si bien el programa se dirige principalmente a quienes acudan presencialmente para su regularización, en el caso del impuesto predial los descuentos podrán aplicarse también en pagos en línea, con el fin de facilitar la actualización de adeudos desde cualquier dispositivo.

Descuentos | Gobierno de Guadalajara

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a aprovechar estos incentivos de fin de año para ponerse al corriente y contribuir a la mejora de los servicios públicos en la ciudad.