Guadalajara

El Gobernador se reunió con representantes sindicales para escuchar sus necesidades y reforzar la coordinación entre gobierno, trabajadores y sector productivo, destacando que la estabilidad laboral ha sido clave para consolidar a la entidad como líder económico nacional

Lemus fortalece diálogo con sindicatos para mantener paz laboral y atraer inversiones en Jalisco

Por Francisco Armenta

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión de trabajo con representantes sindicales de la entidad con el objetivo de escuchar sus necesidades, atender solicitudes y fortalecer el diálogo permanente con las y los trabajadores del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, se reúne con representantes sindicales (ALICIA REYES )

Durante el encuentro, Lemus destacó que la fuerza laboral jalisciense es pieza fundamental para mantener a la entidad como referente nacional en desarrollo económico y atracción de inversiones, subrayando que Jalisco cerró 2025 con un crecimiento económico 14 veces superior al promedio nacional.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantener la certeza a las inversiones, que tiene que ver con seguridad, infraestructura, con diálogo permanente, y por supuesto, ustedes son la piedra angular de ello”, afirmó el mandatario estatal.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, se reúne con representantes sindicales (ALICIA REYES )

El Gobernador señaló que la coordinación entre autoridades, sindicatos y empresas ha permitido construir condiciones favorables para la inversión, la generación de empleo y la estabilidad social, factores que posicionan a Jalisco como un oasis económico en el país.

Ricardo Barbosa Ascensio, Secretario del Trabajo y Previsión Social, reconoció la disposición del sindicalismo público y privado para privilegiar el diálogo, evitar conflictos laborales y fortalecer iniciativas como el Distintivo de Responsabilidad Laboral Al Estilo Jalisco, mecanismo que promueve mejores condiciones para las y los trabajadores.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, se reúne con representantes sindicales

“Reconocerles, al sindicalismo público y al sindicalismo privado, la voluntad de diálogo, de buscar cómo sí, de buscar alternativas diferentes a las demandas laborales y los estallamientos a huelga. Por dicha razón, Jalisco es un campo fértil para la atracción de inversión y la generación de empleo”, señaló Barbosa Ascensio.

Por su parte, Antonio Álvarez Esparza, Secretario General de la FROC-CROC Jalisco, llamó a mantener la unidad y el trabajo conjunto para fortalecer la competitividad laboral del estado.

“Seguir manteniendo, señor Gobernador, un Jalisco abierto, que ofrece, no solo estabilidad laboral, sino mano de obra a nivel internacional; tenemos la mejor mano de obra que se puede tener en cualquier parte del país y del mundo”, expresó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, se reúne con representantes sindicales (ALICIA REYES )

En esta mesa de diálogo se encontraron presentes los representantes sindicales de la entidad; Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco; y Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

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