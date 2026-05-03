Firma Tlajomulco convenio para prevenir delitos electorales

El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco, con el fin de establecer mecanismos para prevenir y detectar posibles irregularidades en procesos electorales.

El acuerdo plantea acciones de coordinación, intercambio de información y promoción del uso adecuado de recursos públicos, además de evitar el condicionamiento de programas sociales con fines político-electorales.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que el convenio incluye capacitación a servidores públicos, difusión de información para la ciudadanía y la habilitación de canales de denuncia, así como el seguimiento de posibles faltas en coordinación con el Órgano Interno de Control.

“De eso se trata este convenio: de que pueda ser una herramienta que también dé certeza a las fuerzas políticas que integran este cuerpo edilicio, de que vamos a blindar y hacer todo lo que nos corresponda para que el ejercicio del gobierno no manche los procesos electorales, ni con acciones ni con omisiones. Agradezco la disposición de todas y todos ustedes, y espero que este convenio continúe con un diálogo colaborativo para enriquecerlo, de modo que, cuando llegue el inicio del proceso electoral, podamos tener la certeza de que el gobierno seguirá caminando de manera institucional”, expresó.

El documento también prevé la implementación de esquemas de blindaje electoral dentro de la administración municipal, con el objetivo de inhibir prácticas indebidas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, bajo criterios de legalidad y transparencia.

El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027 y, según lo aprobado, no implica erogación de recursos adicionales, al basarse en la colaboración entre ambas instancias.

En la misma sesión extraordinaria, el cabildo avaló otros acuerdos, entre ellos la ejecución del Programa de Apoyo de Herramientas para Ladrilleros 2026, modificaciones a las reglas de operación del programa “Siempre por tu Educación” y la firma de convenios con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco para impulsar actividades del sector agropecuario, acuícola y pesquero en el municipio.