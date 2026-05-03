Inicia Tlajo construcción de plaza en La Teja

El Ayuntamiento de Tlajomulco inició la construcción de una plaza pública en la localidad de La Teja, proyecto seleccionado mediante el presupuesto participativo y enfocado en generar un espacio de convivencia para la comunidad.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la obra fue una de las más votadas por la ciudadanía. “La obra fue una de las más votadas en el presupuesto participativo; obtuvo el tercer lugar por unanimidad, impulsada incluso por personas de otras zonas que reconocen la necesidad de una plaza en La Teja. Se priorizó por el crecimiento de la comunidad y la falta de infraestructura, bajo un enfoque de distribución equitativa y con justicia social para atender a las colonias que más lo requieren”, expresó.

De acuerdo con el director de Proyectos de Obras Públicas, Juan Antonio Villaseñor Legazpi, la plaza tendrá una superficie aproximada de 650 metros cuadrados y una inversión de 3 millones de pesos. El proyecto contempla la construcción de un quiosco, andadores, banquetas, áreas de convivencia, jardineras y la reubicación de juegos infantiles en zonas con sombra, además de alumbrado público.

En paralelo, el municipio interviene la calle Revolución en la localidad de Cruz Vieja, en el tramo de Rosario Ramos a Independencia, con una inversión de 9.8 millones de pesos y una longitud de más de 400 metros.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, indicó que la obra se desarrollará en etapas para mejorar la accesibilidad y la movilidad en la zona. “La idea es, en varias etapas, cerrar un circuito completo, además de mejorar la imagen urbana mediante banquetas y andadores más seguros. Con esta intervención alcanzaremos una longitud cercana a los 500 metros, aproximadamente 480 metros”, señaló.

Los trabajos incluyen rehabilitación con empedrado zampeado, renovación de redes hidrosanitarias, construcción de banquetas, cruceros seguros, incorporación de arbolado y alumbrado público.

Las autoridades municipales indicaron que ambas obras responden a proyectos definidos por la ciudadanía y buscan mejorar las condiciones de infraestructura y movilidad en comunidades del municipio.