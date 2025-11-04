Guadalajara impulsa agenda contra el cambio climático en el C40, en Brasil

El Gobierno de Guadalajara participa en la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40, con el objetivo de fortalecer alianzas técnicas y acceder a financiamientos que permitan continuar impulsando acciones para combatir el cambio climático.

Guadalajara refuerza liderazgo climático en la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40, en Brasil (Cortesía)

Durante su intervención, la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, destacó que la administración ha integrado la acción climática como eje del modelo de desarrollo de la ciudad, priorizando a los sectores más vulnerables y fomentando la inclusión.

“Diseñamos políticas climáticas sensibles y efectivas porque lo hacemos desde el territorio, y de la mano de la gente, a través de ejercicios permanentes como los Martes Comunitarios y los Sábados de Corresponsabilidad; con las vecinas y vecinos construimos soluciones para nuestra comunidad”, señaló.

Delgadillo enfatizó que formar parte del C40 da continuidad a más de cuatro años de trabajo que hoy posicionan a Guadalajara como la ciudad con el primer lugar en reducción de emisiones contaminantes en México.

“Esta visión de justicia climática se traduce en instrumentos de planeación y, sobre todo, en acciones sumamente concretas. Un gran ejemplo es la zona de bajas emisiones en Guadalajara, la primera en todo el país, que es una realidad gracias al programa de implementación climática financiado por el Gobierno del Reino Unido y ejecutado junto con C40”, afirmó.

En la Cumbre, que tiene lugar en Brasil, también participa el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, Mario Silva, quien recordó que desde 2018 la ciudad forma parte del C40, impulsando proyectos clave como el Plan de Acción Climática Metropolitana y la zona de bajas emisiones en el Paseo Alcalde.

“Venimos precisamente para ver cómo podemos optimizar y continuar con el trabajo que se ha construido en todo este tiempo. Queremos seguir siendo esta Ciudad que te Cuida”, expresó.