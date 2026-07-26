Recibe Unidad de Rescate de Fauna de Tlajomulco donación por parte de estudiantes

Estudiantes de cuarto semestre de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) realizaron una colecta de insumos para la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco (UNASAM), como parte de un proyecto de la materia Poder de Influencia, con el que buscaron promover el cuidado de la fauna silvestre y la participación en causas sociales.

Tras conocer el trabajo que realiza la UNASAM en la atención y rehabilitación de animales silvestres, las y los alumnos organizaron distintas actividades para recaudar recursos y adquirir los materiales que posteriormente entregaron a la dependencia.

El director de la UNASAM, Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que la institución educativa se acercó para conocer las necesidades del centro y definir qué tipo de apoyo podía brindar.

“Nos contactaron y les ofrecimos la posibilidad de conocer el lugar y ver qué necesidades teníamos en ese momento, para que ellos compraran las cosas y nos donaran en especie los insumos, tanto alimentos como artículos para el mantenimiento y unas incubadoras que son muy importantes en esta temporada por todo el tema de las crías”, explicó.

Donación Unidad de Rescate de Fauna Tlajomulco

Entre los artículos entregados a la UNASAM se encuentran dos incubadoras, cubrebocas, sueros, medicamentos inyectables, material de curación, artículos de limpieza, esponjas y cajas transportadoras, insumos que serán utilizados en la atención y rehabilitación de ejemplares bajo resguardo.

Como parte de la actividad, los estudiantes recorrieron las instalaciones de la UNASAM y conocieron el proceso de rehabilitación de distintas especies, además de recibir información sobre la importancia de conservar la vida silvestre y evitar que estos animales sean considerados mascotas.

Isaac Vizcarra, coordinador de Vida Estudiantil de la Escuela Bancaria y Comercial, señaló que el proyecto surgió para involucrar al alumnado en acciones con impacto social.

“Nace de esas ganas de querer apoyar y de que el alumnado comience a involucrarse en este tipo de prácticas; el proyecto surge a partir de ahí. Como parte de una materia, realizaron una colecta y, al tratarse de una escuela de negocios, utilizaron diferentes tipos de dinámicas para obtener los recursos. Fue un trabajo conjunto entre docentes y alumnos, así como con la escuela y en coordinación con la administración”, comentó.

Por su parte, el estudiante César Villavicencio consideró que uno de los principales retos fue sensibilizar a otras personas para participar en la colecta.