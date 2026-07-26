Atrapan a venezolano involucrado en robos de relojes de alta gama

Extranjero involucrado en robo de relojes de lujo

En el Estado de México, con apoyo de las autoridades de esa entidad, la Fiscalía de Jalisco logró la captura de un hombre venezolano presuntamente involucrado en robos de relojes de alta gama.

Se trata de Eduardo José “N”, señalado como inmiscuido en el robo con violencia ocurrido el pasado 28 de junio en el estacionamiento de un centro comercial de la Avenida Adolfo López Mateos Sur, en la colonia La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga; la Fiscalía tiene indicios de que podría estar involucrado en otros casos similares.

El ahora detenido, presuntamente con apoyo de otros individuos, participó en el asalto donde despojaron a un masculino víctima de un reloj Rólex valuado en 350 mil pesos, así como de un dije y una cadena de oro, cuando el agraviado subía mercancía a la cajuela de una camioneta.

“Eduardo José “N” dio aviso a un cómplice sobre el reloj que portaba la víctima, luego se alejó del lugar a bordo de un vehículo Nissan, tipo Versa. Este segundo sujeto dio alcance a la víctima y, mostrando un arma de fuego cromada, le exigió y tomó el reloj que portaba, para luego arrancar la cadena de oro. Luego de ello abordó una motocicleta donde un tercer hombre lo esperaba", indicó la Fiscalía.

Tras consumar el hecho ilícito, los presuntos involucrados huyeron del lugar a bordo de ambos vehículos.

Tras la denuncia, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios inició las indagatorias que permitieron identificar a Eduardo José “N” como presunto partícipe, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Con las pesquisas se pudo establecer que el señalado podía encontrarse en el Estado de México, por lo que se pidió la colaboración a la Fiscalía de aquella entidad para su captura.

El presunto participe fue detenido para trasladarlo a Jalisco, en donde se le cumplimentó la orden de aprehensión.

Durante la audiencia ante un juez de Puente Grande, fueron considerados suficientes los datos de prueba ofrecidos por la representación social y se le vinculó a proceso por el delito de robo calificado, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año, como medida cautelar.