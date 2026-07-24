Mientras el SIAPA cobra a las familias, Guadalajara mantiene una deuda de 1,100 millones: Chema

. Chema Martínez señala que el Ayuntamiento es el municipio con el mayor adeudo con el organismo.

Mientras el SIAPA mantiene acciones para cobrar los adeudos de las familias, el Ayuntamiento de Guadalajara mantiene una deuda cercana a 1,100 millones de pesos con el propio organismo operador, señaló el regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez. El edil explicó que la cifra fue dada a conocer por el director del SIAPA a través de un oficio enviado al Congreso del Estado y advirtió que Guadalajara concentra el mayor adeudo entre los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano.

“Hoy tenemos también la oportunidad de exigirle a la presidenta municipal que pague el agua. Se adeudan casi 1,100 millones de pesos por parte de Guadalajara”, expresó.

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Martínez agregó que, en términos generales, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco acumulan alrededor de 2 mil millones de pesos de adeudos con el SIAPA, siendo Guadalajara el municipio con el mayor monto pendiente. “En términos absolutos, Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, debe aproximadamente cerca de 2 mil millones de pesos. Y Guadalajara es el que más debe”, puntualizó.

El regidor recordó además que la legislación no contempla excepciones para que los edificios públicos queden exentos del pago del agua, por lo que los ayuntamientos también están obligados a cumplir con sus responsabilidades frente al organismo. “No hay ninguna excepción para edificios públicos. Al contrario, serían los principales obligados para efectos del mantenimiento de un órgano intermunicipal, y en particular, los ayuntamientos”, señaló.

Finalmente, Chema Martínez subrayó que, así como se exige el cumplimiento de las obligaciones a la ciudadanía, los gobiernos también deben responder por los adeudos que mantienen con el SIAPA y asumir su responsabilidad en el fortalecimiento financiero del organismo.