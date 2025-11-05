Diputados del PRI presentaron su Informe y presumen ser “oposición con propuestas”

La presentación de los legisladores priistas se hizo en el patio central del Congreso. La coordinadora María del Refugio Camarena, es la actual presidenta de la Jucopo.

La bancada del PRI en el Congreso presentó su primer informe de actividades, en donde destacó que, de 65 iniciativas de reformas a diversas leyes, 28 ya fueron aprobadas.

La coordinadora parlamentaria del tricolor, María del Refugio Camarena Jáuregui, destacó que los tres legisladores que integran el grupo: Alondra Fausto, Aurelio Fonseca y ella, han dado prioridad a la agenda de derechos de las mujeres, presentaron una propuesta técnica para mejorar el servicio de agua en la ciudad y también presentaron un proyecto de Reforma Judicial, que aún está pendiente de aprobarse.

Cuquis Camarena señaló que los priistas son una “oposición con propuestas”.

“Ha sido un año de compromisos, de trabajo, de resultados. Un año de ser oposición, de acuerdos y firme, que no se achica ante nada y ante nadie. Una oposición que propone alternativas, para que cada decisión legislativa y política sea en beneficio de Jalisco y de México. Una oposición que responde a las necesidades que la gente demanda. Un año de causas atendidas que construyen un mejor presente y un mejor futuro para Jalisco”, señaló.

La diputada Alondra Fausto de León, destacó que este primer año se lograron tres objetivos fundamentales: “legislar con causas, escuchar en territorio y defender al partido desde la acción”. Habló de las diversas iniciativas que ha presentado para garantizar el derecho a la movilidad y la seguridad jurídica a menores, así como de personas cuidadoras.

“Durante este año presenté iniciativas que tocan el corazón de los problemas de los jaliscienses y del país. Cada una a partir de la historia de una persona real o de una familia, como lo es la de derechos laborales a personas cuidadoras. Una vez llegó Enrique Munguía, padre de Diego Munguía, que sufre día día, el problema de la doble responsabilidad, trabajar, llevar el sustento a casa y la responsabilidad de cuidar a una persona con discapacidad neurodivergente”, dijo.

La bancada priista en el Congreso, dijo su coordinadora Cuquis Camarena, es la única de las ocho que integran el Congreso, que ha votado en unidad, a diferencia de Morena, del PT, del Partido Verde o del PAN, que ha presentado votaciones divididas.

Al informe de los diputados priistas acudió el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, así como cinco magistrados del Poder Judicial, alcaldes y diputados de MC, PAN, Morena, Futuro y Hagamos.