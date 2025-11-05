Entregan primera etapa de renovación del Parque La Cristianía en Chapala

. El gobernador Pablo Lemus encabeza inauguración del Parque La Cristanía en Chapala. (ALICIA REYES)

Como parte del compromiso del Gobierno de Jalisco por recuperar espacios públicos para el deporte, la recreación y la sana convivencia, el Gobernador Pablo Lemus Navarro presentó la primera etapa de la intervención integral del Parque La Cristianía, ubicado en el municipio ribereño de Chapala.

Con más de 12 hectáreas de superficie y una historia de más de cuatro décadas, el Parque La Cristianía se transforma en un nuevo referente turístico y comunitario gracias al Plan de Mejoramiento Urbano impulsado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Esta primera etapa contó con una inversión de 25 millones de pesos y se enfocó en fomentar la práctica de deportes de raqueta y actividades al aire libre.

Nuevas instalaciones deportivas y espacios de convivencia

Las obras incluyeron:

6 canchas de tenis

4 canchas de pickleball

2 canchas de pádel

2 canchas de usos múltiples

1 cancha de básquetbol

Rehabilitación del ingreso principal

Andadores y área de picnic

Iluminación y cerco perimetral

Estas mejoras permiten a habitantes y visitantes disfrutar de espacios modernos, seguros y accesibles, fortaleciendo el tejido social y el turismo local.

. .

Conectividad urbana: intervención en Paseo Ramón Corona

Durante el evento, el Gobernador también presentó la renovación de 460 metros de la calle Paseo Ramón Corona, vialidad clave que conecta el parque con el centro histórico de Chapala. La obra, con una inversión de 50 millones de pesos, incluyó:

Pavimentación con concreto estampado que simula el oleaje del lago

Cajones de estacionamiento

Cruceros seguros

Mobiliario urbano

Alumbrado público

Arbolado

Sustitución de redes hidrosanitarias y eléctricas

Esta vialidad dignifica el acceso al parque y forma parte de una visión integral que busca conectar el Malecón de Chapala, el Club de Yates, el museo de la antigua estación de trenes y otros puntos turísticos mediante un corredor recreativo.

. .

Compromisos futuros

Pablo Lemus anunció que en 2026 se realizará una segunda etapa de obras que incluirá:

Construcción de un malecón frente al parque con pista para correr y patinar

Intervención en la zona conocida como Acapulquito

Renovación integral de la Escuela Primaria #1066, a través del programa Jalisco con Estrella

Voces que celebran el cambio

Durante la inauguración, autoridades estatales y municipales, así como habitantes de Chapala, expresaron su agradecimiento por las obras. Alejandro Aguirre Curiel, alcalde del municipio, destacó el respaldo del Gobierno estatal, mientras que Norma Alicia Ramos de la Cruz, vecina del parque, celebró la inclusión de espacios para deportes de raqueta y pista.

El evento contó con la presencia de Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete; Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social; Luis Fernando Ortega Ramos, Director General del CODE Jalisco; y José Guadalupe Buenrostro Martínez, Diputado local.

Una apuesta por la paz y el desarrollo

El Parque La Cristianía forma parte de la estrategia del Gobierno de Jalisco, a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), que busca recuperar espacios públicos mediante el deporte, promoviendo la cultura de paz y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.