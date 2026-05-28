Zapopan lleva modelo de gobierno con visión empresarial al Congreso Iberoamericano CEAPI 2026

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, participó en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI 2026, realizado en Ciudad de México, un foro internacional que reunió a líderes empresariales, representantes institucionales y actores estratégicos de distintos países de Iberoamérica.

Durante su intervención, el alcalde zapopano compartió la importancia de gobernar los municipios con una visión empresarial, apostando por la innovación, la colaboración estratégica y la generación de oportunidades que impulsen el desarrollo económico y social de las ciudades.

“El futuro necesita gobiernos con filosofía empresarial, gobiernos que entiendan que administrar los recursos públicos es una gran responsabilidad y una gran exigencia, gobiernos que prioricen la innovación, la eficiencia y la transparencia”, expresó Frangie Saade.

En el encuentro se abordaron distintos modelos de desarrollo y gobernanza orientados a construir instituciones más eficientes, competitivas y cercanas a la ciudadanía, promoviendo además el diálogo y la cooperación entre los sectores público y privado.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) está integrado por más de 400 presidentes de las principales empresas iberoamericanas y busca fortalecer las redes empresariales y la colaboración entre distintos sectores para impulsar el crecimiento regional.

El Congreso Iberoamericano CEAPI es considerado uno de los espacios empresariales más relevantes de la región, al reunir a presidentes de compañías, familias empresarias y líderes económicos que impulsan alianzas y soluciones para fortalecer el tejido empresarial iberoamericano.

En esta edición también participaron personalidades como Valentín Diez-Morado, presidente de Honor Internacional CEAPI y presidente de COMCE; Antonio del Valle Ruiz, presidente de honor vitalicio de Grupo Kaluz; Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez Gutiérrez, fundador de Grupomar; y Olegario Vázquez Aldair, CEO y presidente de Grupo Vazol, entre otros ponentes destacados.