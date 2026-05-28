Confirma Fiscalía de Jalisco que presunto feminicida de doctora era su pareja sentimental

Dalia Alejandra Cortés Chávez

El presunto responsable de la muerte de una mujer profesional de la medicina, asesinada en el municipio de Zapotiltic, en el sur de Jalisco, sí era el hombre con el que la víctima sostenía una relación sentimental.

La Fiscalía del Estado confirmó lo anterior y señaló que el señalado como feminicida ya está detenido.

La víctima era la doctora Dalia Alejandra Cortés Chávez, de 43 años, quien fue localizada sin vida por su hijo menor de edad, al interior de su domicilio de la Calle Manuel M. Diéguez, el pasado lunes 25 de mayo.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas al parecer producidas por dos diferentes objetos punzocortantes también localizados en la escena del crimen, indicó la dependencia estatal.

“Los primeros respondientes confirmaron que sobre una cama dentro de una de las habitaciones estaba el cuerpo de la víctima con visibles huellas de violencia ocasionadas con un cuchillo y una espada”, detalló este jueves en rueda de prensa el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Las pruebas y testimonios recabados permitieron identificar a Marco Antonio “N”, pareja de la víctima, como el presunto responsable por lo que de inmediato se desplegaron operativos para su captura a través de una orden de aprehensión, aseguró la Fiscalía.

“El señalado fue visto salir del domicilio donde ocurrieron los hechos muy cerca de la hora de la muerte de la mujer. Además, tiempo más tarde, el mismo día, fue observado con actitudes sospechosas en su trabajo en el municipio de Zapotlán el Grande, donde al parecer entregó las llaves de un automóvil y señaló gritando que se iría”.

Labores de inteligencia desplegadas permitieron su aprehensión en calles del municipio de Zapotlán el Grande para presentarlo ante el juzgado que lo requiere y continuar con las investigaciones por el delito de feminicidio.

Se dijo que en las próximas horas Marco Antonio “N” será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.