Discute con chofer de Ruta 186, le dispara y mata a pasajero

El disparo del automovilista entró por la ventanilla del lado del chofer pero hirió de muerte a un pasajero

Enfrente de la instalaciones de Expo Guadalajara, sede de eventos como la Feria Internacional del Libro, se suscitó un incidente que cobró la vida de un pasajero del transporte público, luego de que un automovilista que tuvo un altercado con el chofer de un camión de la Ruta 186 le disparó a éste, pero con tan mala puntería que acertó en la cabeza del usuario que nada tenía que ver en el asunto.

Los hechos se suscitaron al mediodía de este jueves, en la confluencia de las avenidas Mariano Otero y Las Rosas, a unos metros del parador situado frente al recinto ferial.

Según las primeras versiones, poco antes, a la altura de la Calzada Lázaro Cárdenas, comenzó el altercado entre el conductor de la unidad de transporte colectivo y el tripulante de un carro compacto, debido a un incidente vial.

El camión urbano siguió su ruta por Mariano Otero, pero al llegar al cruce con Las Rosas, se detuvo en la parada oficial.

En esos momentos el conductor con quien se había suscitado el percance, se detuvo cerca del camión urbano para descender del coche y hacer un disparo a la ventanilla izquierda buscando herir al chofer, pero el tiro hizo blanco en la cabeza de un pasajero que al parecer acababa de abordar la unidad, y nada tenía que ver con los hechos.

El usuario, de unos 30 años de edad, murió poco después mientras el agresor huyó en su vehículo particular; sin embargo, hay confianza de que con base en testimonios de testigos y los sistemas de videovigilancia quede plenamente identificado y sea detenido por los agentes de Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado, que ya se abocaron al rastreo de las pistas del criminal.