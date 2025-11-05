FGR localiza a desaparecido en narcofinca del CJNG en Lagos de Moreno; hay 4 detenidos

Detenidos en casa de seguridad del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que rescató a un hombre reportado como desaparecido a quien integrantes de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenían privado de la libertad en una casa de seguridad en Lagos de Moreno.

Además de la localización de la víctima, que al parecer había sido reclutada con engaños por el grupo criminal, la FGR logró la captura de cuatro sujetos quienes la mantenían en cautiverio, uno de los cuales también contaba con ficha de desaparición, en el Estado de México.

Tanto el rescate de la víctima como la detención de sus captores, se logró tras un operativo para la cumplimentación de una orden de cateo.

La identidad del hombre que estaba privado de la libertad no se reveló; sus captores, extraoficialmente, están identificados como Alberto Daniel Ríos Gámez, Luis Ángel Díaz Segovia, Jesús Israel Hernández Velazco y Arnoldo Botzoc Can, quienes ya fueron vinculados a proceso por varios delitos.

Luis Ángel es la persona de la que también existía ficha de búsqueda de personas, pero la FGR no aclaró por qué no se le considera como víctima. Él estaba reportado como desaparecido desde el 16 de abril de este 2025, luego de que se le había visto por última vez en el Barrio Hojalateros, en Chimalhuacán, Estado de México.

Luis Ángel Díaz Segovia estaba reportado como desaparecido

NARCOFINCA

“El inmueble cateado era una casa de seguridad del Cartel Jalisco Nueva Generación en donde los hoy vinculados realizaban funciones de vigilancia de la casa de seguridad citada Y almacenaban diferente droga para posteriormente comercializarlas”, indicó la FGR al dar a conoce la liberación del hombre desaparecido y que fue localizado en Lagos de Moreno, Jalisco.

La corporación federal informó que en el lugar se aseguraron estupefacientes y armas de fuego, sin embargo no se detalló la ubicación del inmueble ni la cantidad y características de lo incautado.

Lo que sí se precisó es que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba ante un juez, quien decretó legal la detención de los cuatro imputados y determinó su vinculación a proceso por su probable responsabilidad en delitos en materia de trata de personas, delincuencia organizada con fines de trata de personas, delincuencia organizada con fines de secuestro, secuestro agravado, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud con fines de comercio, e ilícitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Aparte se ordenó la prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados y se les impusieron cuatro meses para la investigación complementaria.