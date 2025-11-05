Con la colocación simbólica del crédito número cinco mil, el Gobierno de Zapopan celebró un nuevo avance del programa Adelante Zapopan, una estrategia de financiamiento municipal que busca fortalecer la economía local y respaldar a pequeños negocios en su consolidación.

Frangie entrega el crédito número cinco mil del programa Adelante Zapopan (Cortesía)

A través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, el municipio ha logrado otorgar en promedio mil 200 créditos anuales, lo que representa más de tres apoyos por día destinados a familias que buscan emprender o sostener su fuente de ingresos. Hasta ahora, se han dispersado 290 millones de pesos de una bolsa total de 500 millones.

El alcalde Juan José Frangie destacó que este impulso al emprendimiento ha contribuido a que Zapopan se mantenga como el principal generador de empleos en 2024. Subrayó que el respaldo a las pequeñas y medianas empresas significa proteger el patrimonio de las familias y ofrecerles la posibilidad de crecer.

En ese mismo sentido, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general del área, recordó que desde el inicio de la administración se tomó la decisión de priorizar el fortalecimiento del comercio local para mantener viva la actividad económica del municipio. Afirmó que diariamente se colocan alrededor de 120 mil pesos en créditos, lo que, dijo, convierte al programa en un referente nacional a nivel municipal.

Por su parte, María José Martínez Ramírez, titular de Adelante Zapopan, señaló que la iniciativa surgió como respuesta a las afectaciones económicas provocadas por la pandemia, especialmente entre comerciantes que quedaron sin acceso a financiamientos formales. El programa, dijo, permitió que miles de personas evitaran recurrir a préstamos con altos intereses y lograran mantener sus negocios en operación.

Actualmente, Adelante Zapopan ofrece 18 modalidades de crédito para sectores diversos, como emprendedores, mujeres jefas de familia, comerciantes de mercados y tianguis, adultos mayores y comunidades indígenas. Entre los apoyos otorgados destacan mil 555 créditos para mipymes, con un monto de 200.1 millones de pesos; 648 créditos para emprendedores y 956 para emprendedoras; además de 521 apoyos dirigidos a tianguistas.

El Gobierno municipal aseguró que continuará ampliando el alcance del programa para incluir a sectores como el turístico, agropecuario y digital, con el objetivo de fomentar una economía más diversa, competitiva e incluyente en Zapopan.