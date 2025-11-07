Zapopan anuncia campaña del Buen Fin 2025 con descuentos de hasta 80% en multas y recargos

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Ingresos, presentó la campaña del Buen Fin 2025, la cual otorgará descuentos de hasta 80% en multas y recargos municipales con el objetivo de incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la administración pública. La iniciativa fue anunciada durante una rueda de prensa encabezada por autoridades municipales.

La directora de Ingresos, Marcela Rubí Gómez Juárez, explicó que la estrategia ofrecerá beneficios tanto en pagos digitales como presenciales, aunque se privilegiará el uso de plataformas electrónicas para facilitar la regularización. Señaló que quienes opten por el pago en línea podrán obtener hasta 75% de descuento en multas y recargos al liquidar en su totalidad sus adeudos.

“Arrancamos con la campaña de regularización donde aplicamos descuentos para que las personas puedan resolver su situación fiscal con el municipio. Se trata de una estrategia integral que ofrece beneficios directos a las personas contribuyentes que presentan adeudos en distintos conceptos”, afirmó Gómez Juárez.

Por su parte, la tesorera municipal, Adriana Romo López, resaltó que esta campaña refleja el compromiso de la administración con la seguridad económica y jurídica de las y los zapopanos. “La fortaleza económica de Zapopan se ha construido a partir de la confianza y la corresponsabilidad ciudadana. Por ello, cada año impulsamos mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promueven la cultura contributiva”, subrayó.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que la solidez financiera del municipio es resultado directo del pago oportuno de impuestos, que —aseguró— se ve reflejado en obras públicas y mejoras en las colonias. Agradeció a la población por mantener a Zapopan como el municipio con mejores finanzas del país y por impulsar un modelo de gestión que ha roto récords en recaudación predial.

Entre los descuentos anunciados, se contempla un 50% en multas y recargos del impuesto predial y refrendos de licencias de giro o anuncios al realizar el trámite en cualquier medio de pago disponible. En servicios como agua, uso de locales en mercados, mantenimiento en cementerios, estacionamientos públicos, regularización de fraccionamientos e impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el beneficio será del 75%. En el caso de multas de movilidad, los contribuyentes podrán acceder a 80% de descuento en infracciones y 75% en recargos mediante pagos en línea.

En los últimos diez años, Zapopan ha consolidado su liderazgo financiero a nivel nacional. Su presupuesto municipal pasó de 4,600 millones a 13,200 millones de pesos, y la deuda pública representa apenas el 8% de sus ingresos. Gracias a esta estabilidad, la calificadora Fitch Ratings ha ubicado al municipio al nivel de capitales internacionales como Madrid y por encima de ciudades como Milán, reconociendo un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Con esta campaña, la administración municipal busca que más contribuyentes aprovechen las facilidades y se mantenga el crecimiento financiero que ha distinguido a Zapopan como referente nacional en buen gobierno y recaudación.