El uso de motocicletas se mantiene como uno de los principales desafíos para la seguridad vial en Guadalajara. Durante 2025, cuatro de cada diez personas fallecidas en siniestros viales en el municipio eran motociclistas, mientras que las lesiones de usuarios de este medio de transporte aumentaron 20 por ciento, de acuerdo con el sexto Reporte de Seguridad Vial de Guadalajara.

Motociclistas concentran 40% de las muertes viales en Guadalajara durante 2025 (Cortesía)

El documento, que cuenta con el respaldo técnico de la Iniciativa Bloomberg, registró 620 siniestros de tránsito durante el año pasado, con un saldo de 73 personas fallecidas y 789 lesionadas.

En comparación con 2024, las muertes disminuyeron 6 por ciento, al pasar de 78 a 73. Sin embargo, ocho de cada diez víctimas mortales eran motociclistas o peatones, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes utilizan estos medios de transporte para desplazarse por la ciudad.

En el caso de los motociclistas, se contabilizaron 29 fallecimientos, cinco menos que el año anterior. No obstante, las personas lesionadas aumentaron de 297 a 357, es decir, 60 casos más que en 2024.

Motociclistas concentran 40% de las muertes viales en Guadalajara durante 2025 (Cortesía)

Durante la presentación del reporte, Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia de Guadalajara, señaló que la información debe traducirse en decisiones gubernamentales, particularmente en materia presupuestal y normativa.

“Los datos tienen que servir para afinar las estrategias presupuestales, los datos deben de servir para cambiar reglamentos”, indicó.

El funcionario destacó que los recursos destinados a una movilidad segura, saludable y sustentable deben atender las causas de los problemas identificados y no solamente sus consecuencias. En ese sentido, consideró que el reporte permite reconocer las zonas de mayor riesgo y orientar las intervenciones en el espacio público.

Por su parte, Jesús Carlos Soto, director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte de Jalisco, advirtió que los siniestros viales constituyen un problema de salud pública en la entidad, particularmente por su impacto entre la población joven.

Motociclistas concentran 40% de las muertes viales en Guadalajara durante 2025 (Cortesía)

“En Jalisco los siniestros viales representan un grave problema de salud pública y son la novena causa de muerte en la población en general y la principal causa de fallecimiento entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los 10 a los 24 años”, señaló.

Ante este panorama, llamó a fortalecer las estrategias de prevención, mejorar las condiciones de seguridad en las calles y promover la coordinación entre instituciones para garantizar el derecho a la movilidad sin poner en riesgo la integridad de las personas.

En tanto, Adonais González Lee, representante de colectivos ciudadanos, planteó la necesidad de modificar la manera en que se concibe el espacio público, al señalar que las calles no deben funcionar exclusivamente como vías para el tránsito de vehículos, sino también como espacios de convivencia y desarrollo de la vida cotidiana.

La sexta edición del Reporte de Seguridad Vial de Guadalajara integra información de siniestralidad proporcionada por la Secretaría de Transporte de Jalisco y los colectivos Pasos Blancos y Bici Blanca.

El documento reúne datos sobre las características de las personas involucradas en siniestros, identifica puntos de riesgo y ofrece elementos para orientar las políticas públicas en materia de movilidad. El reto, de acuerdo con los participantes, consiste en convertir esa información en acciones que permitan prevenir hechos viales y reducir las muertes y lesiones en las calles de Guadalajara.