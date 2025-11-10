Un año de enfrentar la crisis del agua y la vivienda: Informe de Mariana Casillas

Mariana Casillas Guerrero, diputada del distrito 14 de Tlajomulco. Rindió cuentas en Cajitititlán.

Durante un año de la diputación de Mariana Casillas, su lucha busca que los gobiernos municipales y estatal atiendan los problemas de agua, vivienda y territorio que se viven en forma cotidiana el Área Metropolitana de Guadalajara.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, representante del distrito 14, con sede en Tlajomulco, hizo un balance del primer año de su diputación y señaló que en sus 47 propuestas, 20 acuerdos legislativos y 27 iniciativas, busca corregir los problemas de desarrollo urbano que enfrenta este municipio, que se usa como emblema del emecismo.

Por ejemplo, la legisladora ha presentado propuestas para que se mejoren las rutas de transporte público en la zona de Arvento, cerca de Cajititlán, por ejemplo, sin embargo, no hay respuesta de la Secretaría de Transporte para resolver ese problema.

“Privatizan lo común, endeudan a las familias, y luego las culpan por su pobreza. Esto no es un error, es su proyecto político y Tlajomulco es la frontera mas visible de ese modelo. Desde esta diputación hemos decidido confrontarlo. Este primer año legislativo ha sido de lucha. Hemos presentado 47 propuestas, 20 acuerdos legislativos y 27 iniciativas para defender lo que ellos ponen a la venta: el derecho a la ciudad, el agua y el territorio”, expresó.

La diputada Mariana Casillas presentó su informe a un costado de la laguna de Cajititlán, donde estuvo acompañada por la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, así como la diputada federal de ese partido, Marcela Michel y el subsecretario de Asuntos del Interior, Francisco Ramírez Salcido, en representación del gobernador Pablo Lemus.

Mariana Casillas preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, desde donde se llamó a comparecer al titular del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, sin embargo, hasta el momento, el funcionario ha evadido presentarse ante los diputados.

Añadió que también propuso poner un tope a las rentas, el registro digital de contratos de arrendamiento, la abogacía pública para personas inquilinas y legislar sobre las plataformas de hospedaje de corta estancia.