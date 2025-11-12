Denuncia del Gobierno de Zapopan origina investigación y comparecencia de Junior H

Junior H., con sus abogados en la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco integra una carpeta de investigación por apología del delito en contra del cantante de corridos tumbados Junior H, quien tuvo que comparecer a un citatorio ante un agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Especializada en Concertación Social, ubicada en las instalaciones de la Calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara.

La indagatoria se abrió con la denuncia del gobierno municipal de Zapopan en relación con la presentación que el intérprete guanajuatense tuvo la madrugada del pasado 29 de octubre en el Palenque de Las Fiestas de Octubre, en donde pese a los reglamentos y leyes vigentes, cantó el tema “El Azul”, que hace alusión y enaltece a la delincuencia organizada.

“El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que ‘se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido’”, indicó la Fiscalía.

A Junior H., cuyo verdadero nombre de pila es Antonio, el Ayuntamiento de Zapopan lo multó después de su presentación en el palenque, con 33 mil 942 pesos, por transgredir el Reglamento de Policía, Justicia Cívica y Buen Gobierno.

Aparte, el Gobierno de Guadalajara le ha negado el permiso para su concierto del próximo 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, pero por que sus representantes no ingresaron la solicitud para la realización del espectáculo “en tiempo y forma”.

Después de su presentación en Fiestas de Octubre, Junior H difundió un comunicado lamentando su actuación: “Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso en interpretar temas que hablan de amor y corazones rotos, deseando contar con su apoyo para la próxima presentación programada dentro del Estado de Jalisco, como parte de mi gira “México en lágrimas $ad Boyz Tour 2025”.

Sin embargo, lo más probable es que igual que ha sucedido con el grupo Los Alegres del Barranco, quienes también fueron acusados por apología del delito debido a sus temas que ensalzan al narco, el caso contra Junior será “judicializado”, como ya lo adelantó la Fiscalía del Estado, lo que significa que será remitido a un juez para que se le vincule a proceso y se emita la sanción penal correspondiente.