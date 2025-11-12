Llama la bancada de Hagamos a que el Congreso apruebe la Reforma Judicial

Al informe acudieron la rectora de la UdeG, el secretario de Gobierno y el coordinador del Gabinete de Seguridad. El coordinador de la bancada, Tonatiuh Bravo, dijo que el bloque opositor le puso dinamismo a la Legislatura.

Al presentar su informe de actividades, en el primer año de la 64 Legislatura, la bancada de Hagamos en el Congreso local, conformada por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Enrique Velázquez González y Valeria Ávila Gutiérrez, se definió como orgulloso de ser parte del bloque opositor, que conforma junto con Morena, PAN, PRI, Futuro y Partido del Trabajo.

El coordinador de la bancada, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que la conformación del bloque opositor frente a MC, trajo dinamismos al Congreso, cuya labor estaba aletargada.

En su intervención, Bravo Padilla recordó que al comienzo de la actual Legislatura le otorgaron un voto de confianza al gobernador Pablo Lemus, al apoyar el nombramiento de Salvador González de los Santos, como fiscal estatal. Sin embargo, no hay buenos resultados en materia de seguridad para Jalisco.

“Hace un año, sin ambages, aprobamos la propuesta del Ejecutivo para fiscal general, en tanto el gobernador se sumó a la mesa nacional de seguridad, acercándose un poco más a la coordinación con el gobierno federal. Sin embargo, aún con estos esfuerzos no ceden ni la falta de justicia expedita, ni la inseguridad”, enfatizó el coordinador.

Al informe acudió la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, así como el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón.

La diputada Valeria Ávila dijo que la bancada presentó la propuesta para crear la Fiscalía Especializada para investigar casos de violencia contra las mujeres. No obstante, no se ha aprobado, como tampoco el Ejecutivo ha dado luz verde para crear la Fiscalía Antitortura, avalada ya por los diputados.

El grupo parlamentario de Hagamos hizo un llamado para aprobar ya la Reforma al Poder Judicial.

“El contexto político actual nos exige estar a la altura y evitar caer en una parálisis legislativa, que pueda retrasar la atención de asuntos prioritarios para nuestro estado, como la Reforma Judicial. Todas las fuerzas políticas que coincidimos en esta Legislatura estamos sujetas a un mandato popular y democrático que nos exige avanzar en temas prioritarios para Jalisco”, dijo Valeria Ávila.

A su vez, el diputado Enrique Velázquez, resaltó que ha propuesto una agenda progresista que busca avanzar en la donación de órganos, en el tema de tener una vida y muerte dignas, así como en el trato justo a los municipios.

“El sello de Hagamos ha sido la defensa de la libertad y la dignidad de las personas, incluso, cuando ha sido necesario hacerlo a contracorriente. Hemos sabido ser un contrapeso real desde el Poder Legislativo, acompañamos las acciones que benefician a las y los jaliscienses, pero también hemos señalado los excesos y las malas decisiones cuando ha sido necesario hacerlo”, subrayó Velázquez.

Los legisladores de Hagamos expresaron un punto de autocrítica, al señalar que el Congreso “pocas veces” llama a cuentas a los funcionarios del gabinete estatal.