Mujeres ciclistas sufren intimidación y agresiones de motociclistas

La legisladora Mariana Casillas pide que se reconfigure el espacio público para circular sin miedo. La colectiva Rodando Seguras ha hecho mapas de puntos de riesgo y los comparte.

En las calles de la ciudad, algunos motociclistas, automovilistas o peatones incurren en agresiones físicas, acoso sexual y hostigamiento en contra de ciclistas, sobre todo mujeres.

Por ello, la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, presentó una iniciativa para atender y sancionar la intimidación vial en Guadalajara y Zapopan, acompañada por integrantes de la colectiva Rodando Seguras y con el respaldo de la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez.

Mariana Casillas expuso el caso específico de un grupo de ciclistas que denunció las agresiones que han sufrido en semanas recientes.

“Hombres se estaban acercando a ellas, las tocaban sin consentimiento, las intimidaban, incluso, las seguían y las agredían físicamente. Los procesos de justicia han sido lentos, profundamente revictimizantes y esto ha dejando en claro algo que ya conocíamos, que el estado sigue sin tener políticas efectivas para proteger a las mujeres dentro del espacio público, pero el problema va más allá de los actos individuales de violencia que podamos sufrir las mujeres en la calle, tiene que ver en como se configura la ciudad”, explicó la legisladora.

Lo que permite este tipo de intimidación, tiene que ver con la falta de infraestructura adecuada, la ausencia de luminarias y la insuficiente vigilancia.

Angélica Rodríguez, integrante del colectivo Rodando Seguras, expuso las propuestas que buscan garantizar el derecho a moverse sin miedo.

Cristina, ciclista de la misma colectiva, presentó su testimonio tras sufrir agresiones: “Es increíble la cantidad de hostigamiento que se sufre por parte sobre todo de hombres motociclistas que llegan hasta el contacto físico de dar una nalgada y que te avientan la moto. Los insultos con comentarios sexuales, humillantes, eso nos deja a nosotros indefensas, porque vamos en bicicleta y llega esa persona y te violenta y no puedes hacer básicamente nada, porque ellos hacen lo que les da la gana con una y se van”, expresó.

Ante estos hechos, la legisladora Mariana Casillas detalló que harán un acuerdo legislativo dirigido a los gobiernos de Guadalajara y de Zapopan, la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Transporte y la Fiscalía del Estado, para reforzar la vigilancia mediante patrullajes estratégicos.

Las ciclistas han hecho mapas colaborativos para identificar puntos de mayor riesgo y solicitaron que las cámaras del C5 vigilen también las ciclovías.