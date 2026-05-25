Guadalajara y Jalisco invierten más de mil millones de pesos en educación y entornos escolares

El Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco informaron que durante 2025 y el primer semestre de 2026 se han destinado más de mil millones de pesos para la mejora de escuelas y sus entornos en la capital jalisciense.

La presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que las inversiones buscan garantizar espacios seguros, modernos y dignos para niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer las condiciones para la enseñanza.

Detalló que las intervenciones realizadas en planteles educativos suman 937 millones de pesos, mientras que Guadalajara ha invertido más de 62 millones de pesos en obras de Entornos Seguros, enfocadas en mejorar banquetas, corredores peatonales, iluminación y accesibilidad en las inmediaciones de las escuelas.

“En total son más de mil millones de pesos invertidos en la educación de nuestras niñas y niños”, afirmó la alcaldesa.

Las acciones se realizan en coordinación con el programa estatal Jalisco con Estrella, mediante el cual se rehabilitan escuelas y se dota de equipamiento a distintos planteles. Hasta el momento, 102 escuelas en Guadalajara han sido autorizadas para intervención.

De acuerdo con las autoridades municipales, actualmente ya fueron concluidas 31 escuelas rehabilitadas y se prevé continuar entregando al menos un plantel por semana mientras siga el calendario escolar.

El secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que el trabajo conjunto entre el Estado y el municipio ha permitido remodelar espacios educativos y fortalecer la infraestructura escolar en beneficio de estudiantes y docentes.

Por su parte, Francisco Ontiveros, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), explicó que durante 2025 se priorizó la atención de escuelas con daños estructurales. Añadió que el año pasado se intervinieron 641 planteles en el estado y que para el primer semestre de 2026 están programadas mil escuelas más.

Además de las obras físicas, Guadalajara mantiene diversos programas de apoyo educativo y comunitario, entre ellos “Listas y listos para la escuela”, “Escuelas con corazón”, “Escuelas seguras” y “Escuelas en contacto”, enfocados en la entrega de útiles, equipamiento, videovigilancia y herramientas tecnológicas.

La infraestructura de educación básica pública en Guadalajara está integrada por 474 planteles escolares que concentran 860 centros de trabajo de nivel inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, atendiendo a más de 295 mil estudiantes y a más de 17 mil docentes en el municipio.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la educación pública y generar condiciones más seguras y equitativas para el desarrollo integral de la niñez y juventud tapatía.