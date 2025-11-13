Preocupa a diputados la caída de asistentes a actividades de la Secretaría de Cultura

La glosa del tema de cultura se realizó en el Museo de Sitio del Congreso de Jalisco. Se criticó el poco dinero que se le destina a la cultura.

La cultura en Jalisco no es prioridad en el gasto del gobierno de Jalisco, señalaron diputados de oposición, en el arranque de la Glosa del Primer Informe de Pablo Lemus.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, presidente de la Comunicación de Educación, Deporte y Cultura, informó que el presupuesto anual destinado a la Secretaría de Cultura representa apenas 0.43% del gasto total que ejerce el gobierno estatal.

El tema lo planteó el legislador como parte del arranque de la sesión de Glosa del Primer Informe de Pablo Lemus, a la que acudió al secretario del ramo, Gerardo Ascencio Rubio, a quien le preguntó por qué ha caído tanto la cifra de asistentes a las actividades artísticas que organiza la Secretaría de Cultura.

La caída es prácticamente de 50% entre 2019 y 2024.

“No se trata de venir aquí y señalarlo a usted como el único responsable. No. Es que al final, el estado ha tenido una tendencia de abandonar la cultura. Cuando -lo decía bien el diputado César Madrigal- en el asunto de la cultura a nivel nacional, somos representantes, tenemos culturas muy importantes y a mi me parece que no los estamos haciendo de la mejor manera. No se pone la atención a la cultura”, resaltó.

Entre 2019 y 2024, cayó la cifra de asistentes a las actividades artísticas organizadas por el Gobierno de Jalisco, así como a la Red de Bibliotecas. Esto sucedió a raíz de la pandemia y no se ha recuperado el sector.

Por ejemplo, en 2019, dos millones 108 mil personas asistieron a la Red de Bibliotecas, mientras que en 2025 apenas acudieron un millón 385 mil visitantes. “¿A que se debe esto?”, le preguntó el legislador.

En entrevista posterior, el titular de Cultura reconoció el problema de la falta de publicos y dijo que ya trabajan para recuperar a los asistentes.

“Tenemos que recuperar públicos y tenemos que recuperar asistencia a los espacios, independientemente de ello, hemos buscado tener diferentes funciones que sean mas en el espacio público que en los espacios escénicos, para buscar atraerlos y acercarnos a un público diferente. Evidentemente es un trabajo que nos va a llevar todavía un tiempo, pero las estrategias de promoción son el uso del espacio público y la reinstauración de programas culturales que se habían estado trabajando y que se dejaron de lado, como es el caso de los Miércoles Literarios y de los Martes Musicales”, explicó.

El diputado de Morena, Miguel de la Rosa, le pidió al secretario de Cultura llevar actividades a municipios de todas las regiones, en tanto que el legislador del PAN, César Madrigal, solicitó que se otorgue más dinero en apoyo a creadores artísticos.

La diputada de MC, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, preguntó como se está involucrando a las generaciones más jóvenes para mantener vivo el legado cultural material e inmaterial que tiene Jalisco y también pidió información de cómo se garantiza que el impacto de la agenda cultural tenga presencia en la mayor parte de los 125 municipios.

Gerardo Ascencio respondió que se trabaja en esa descentralización y por ello hay presencia del programa Ecos en Tlajomulco o en Miravalle, al sur de la ciudad.