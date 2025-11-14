Convenio entre Gobierno de Jalisco y OXXO: más de mil 500 tiendas serán puntos de resguardo para mujeres en riesgo

Gobierno de Jalisco y tiendas Oxxo firmaron el convenio

El Gobierno de Jalisco y las tiendas OXXO firmaron convenios de colaboración para que mil 570 sucursales de esa cadena comercial se conviertan en Puntos Seguros ante alguna situación de riesgo.

Con esto se busca ampliar los espacios para el cuidado de las mujeres, niñas y adolescentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y en el estado.

Según se informó, a medida será posible mediante la suma de esfuerzos entre el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Coordinación (C5) Escudo Jalisco y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) del Gobierno del Estado.

Así “cada mujer, niña o adolescente que viva alguna situación de peligro, podrá acudir a cualquier tienda OXXO, solicitar auxilio a los empleados de la tienda de conveniencia, y ellos, de manera inmediata, activarán el botón de auxilio que estará conectado al Escudo C5 Jalisco”.

El gobierno estatal precisó que se realizó una firma en la que también se acordó llevar a cabo la creación y operación de la estrategia denominada “Ecosistema Zona Pulso de Vida”, en las tiendas de conveniencia OXXO.

El gobernado Pablo Lemus Navarro celebró la disposición de la cadena OXXO para sumarse a esta estrategia importante para las acciones de prevención y atención a las violencias por razón de género.

“Se pueden acercar al OXXO, y en el OXXO nosotros en conjunto con su personal vamos a atender a esas mujeres para evitar una situación de riesgo. De verdad, es novedoso en todo el país. Es algo, yo estoy seguro ya en todos los estados lo van a empezar a replicar”, opinó Lemus.

El mandatario añadió que estos convenios seguirán consolidándose con otras empresas, lo cual permitirá al C5 Escudo Jalisco fortalecer la red y poder vincularlas con la Estrategia Pulso de Vida.

“OXXO es la cadena de autoservicio que tiene más sucursales en todo el estado de Jalisco. Entonces, sumar a OXXO era estratégico, que fuera el primer eslabón”, expuso.

Avanzamos en la protección de las mujeres de Jalisco, con la firma de un convenio para implementar el programa “Punto Seguro OXXO”, con el que a través del @C5EscudoJalisco y SISEMH nos conectamos con las más de mil 500 tiendas OXXO del estado, para salvaguardar a nuestras… pic.twitter.com/O5T6LVJ0ae — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 13, 2025

Por su parte, Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), destacó que el convenio responde a la convicción del Gobierno del Estado de tener cero tolerancia a las agresiones o abusos de cualquier tipo contra las mujeres, niñas o adolescentes.

“En Jalisco, cero tolerancia para las violencias contra las mujeres, hoy se cristaliza un paso muy importante dentro de la estrategia Pulso de Vida, que es una estrategia coordinada, articulada, que atraviesa diferentes sectores, no solamente al sector gubernamental, sino también al sector privado”, dijo Fabiola Loya.

Juan Carlos Contreras, Director General de C5 Escudo Jalisco, se refirió a la importancia del convenio, que brinda apoyo y protección que dará a las mujeres de todas la edades: “Los botones de pánico que están en OXXO, mil 570 tiendas en Jalisco que están instalados, ya conectados al C5 Escudo Jalisco y en trabajo con su C4 en OXXO, nos permitirán ser más rápidos para poder atender una emergencia que tenga una mujer en la entidad”, señaló.

Óscar Bahena Galindo, Gerente de Operaciones OXXO Región Jalisco, dijo que “la colaboración y el compromiso de ambas secretarías ha sido fundamental para que esta iniciativa sea posible, funcione de manera efectiva en favor de las mujeres jaliscienses”.

El gerente de OXXO Región Jalisco también reconoció el compromiso de las y los colaboradores de la cadena de conveniencia, ya que ellos serán clave importante en esta estrategia.

“Quiero reconocer a todas y todos los colaboradores de OXXO que han hecho posible este programa. Sin su dedicación, esfuerzo y profesionalismo, nada de esto sería posible. Gracias por llevar día a día nuestros valores en cada una de nuestras tiendas, convirtiéndolas en espacios seguros y confiables para todos”, añadió Óscar Bahena.

En el acto en donde se firmó la colaboración entre el gobierno estatal y la cadena comercial también estuvieron presentes Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad en Jalisco, colaboradores de OXXO, así como autoridades estatales y municipales.

Las sucursales tendrán el distintivo “Punto Seguro”, que las acredita como espacios de resguardo temporal para mujeres en riesgo

Para saber más:

- Mil 570 tiendas OXXO en Jalisco formarán parte de la estrategia, donde serán identificadas con el distintivo “Punto Seguro”, que las acredita como espacios de resguardo temporal donde las mujeres que se sientan en peligro podrán solicitar apoyo.

- En caso de activarse una alerta, los empleados del establecimiento notificarán directamente al C5 Escudo Jalisco, lo que permitirá coordinar de manera inmediata la respuesta de seguridad o emergencia necesaria.