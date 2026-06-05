Jalisco es campeón en la Olimpiada Nacional por 25 años consecutivos

Jalisco lleva 25 años seguidos ganando la Olimpiada Nacional

La Selección Jalisco rebasó las 500 medallas de oro en el último día de competencias de la Olimpiada Nacional 2026, y se proclamó campeón por 25 años consecutivos.

“La historia del deporte infantil y juvenil federado registrará con letras de oro a esta generación de atletas jaliscienses, que desde la penúltima jornada de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, rompió su anterior marca de preseas doradas ganadas e impuso una nueva marca de 482, un logro que fue acrecentándose con el pasar de las horas y llegar a la cifra de las 500 y 501 medallas de oro”, informó el Gobierno de nuestro estado.

“Estamos emocionados, llenos de orgullo por esta participación histórica de la Selección Jalisco. Superamos las 500 medallas de oro, un hecho histórico, sin precedentes”, dijo Carlos González Cisneros, Director del Deporte Competitivo de CODE Jalisco.

La marca de las 500 preseas de oro se dio en Tlaxcala, en la disciplina de Gimnasia de Trampolín, donde Patzari Olvera Ayala y Mario Guzmán Hernández se coronaron campeones nacionales en la prueba de Equipos Mixtos de 15 a 16 años, mientras que minutos después, Aixa de León y Aldo Zúñiga ganaron la 501 en la misma prueba, pero en la categoría 17-21 años.

“Estamos muy emocionados, hemos trabajado mucho para lograrlo”, expresó Patzari Olvera.

“Muchas gracias a todos por apoyarnos en el deporte, siempre queremos estar constantes. Muchas gracias a los entrenadores por siempre entendernos, apoyarnos y estar con nosotros en lo bueno y en lo malo”, comentó Mario Guzmán.

La delegación del estado del mariachi y del tequila cerró con 501 medallas de oro, 320 de plata y 295 de bronce, para un total de mil 116 metales, acumulado que también significa una nueva marca para las y los atletas jaliscienses.

En la Olimpiada Nacional 2026, compitieron más de 2 mil 300 atletas de Jalisco, acompañados de todo un aparato multidisciplinario, en cada una de las 54 disciplinas disputadas en Puebla, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán y nuestra entidad.

“Un enorme agradecimiento a todos los padres y madres de familia que nos han ayudado mucho, entrenadores, equipo multidisciplinario, toda la familia de CODE Jalisco, de corazón muchísimas gracias. Seguimos marcando historia”, agradeció González Cisneros.

El equipo azul y amarillo se coronó campeón en 24 de los 54 deportes, y en 39 de ellos terminó en los tres primeros lugares; Nuevo León y Baja California ganaron seis y siete, respectivamente.

En la línea de tiempo de la delegación jalisciense en su paso por la Olimpiada, cabe recordar que en la edición 2007 de la Olimpiada se alcanzaron por primera vez las 300 medallas de oro; en 2023, las 400, y tres años después, se llegó a las 500.

Jalisco celebra así oficialmente el título, el cual representa el campeonato 25 de manera consecutiva y el quinto año al hilo superando su propio récord de oros ganados.

Para saber más:

Deportes ganados en la Olimpiada Nacional 2026: Triatlón, Bádminton, Clavados, Pentatlón, Ciclismo, Tiro con arco, Squash, Tiro deportivo, Skateboard, In line hockey, Patinaje de velocidad, Frontón, Polo acuático, Boliche, Taekwondo, Canotaje, Golf, Natación artística, Charrería, Tenía de mesa, Levantamiento de pesas, Gimnasia artística femenil, Surfing y Gimnasia de trampolín.

Crecimiento de medallas de oro ganadas en las últimas ediciones: 501 (2026), 481 (2025), 478 (2024), 430 (2023) y 389 (2022).