Tlajomulco amplía trámites y servicios con nuevos módulos

El Gobierno de Tlajomulco informó que continúa reforzando su red de atención ciudadana mediante la Coordinación General de Trámites y Servicios, instancia que integra las direcciones de Padrón y Licencias, Trámites y Servicios, e Inspección y Vigilancia. Su labor conjunta busca agilizar procesos, acercar servicios y resolver de manera más eficiente las solicitudes de las y los habitantes del municipio.

La coordinadora general, Eva Jetzabel Ramírez Hernández, explicó que actualmente la atención se brinda en los Centros Administrativos Tlajomulco (CAT) de Cabecera, Gavilanes y Valles, y adelantó que próximamente se abrirán nuevos módulos en los corredores carretera a Chapala y López Mateos, mismos que inaugurará el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

“Lo más importante es que el ciudadano se vaya atendido y con una respuesta. No siempre se le puede decir que sí, pero que se le dé una respuesta con respaldo y que él sepa que hicimos hasta lo posible para que su trámite se llevara a cabo”, señaló.

En los CAT se reciben trámites relacionados con predial, agua potable, licencias de construcción y otras gestiones municipales, a través de módulos que canalizan cada expediente al área correspondiente.

Para fortalecer la atención inmediata, el municipio opera la plataforma TlajoApp, donde pueden reportarse fugas, baches, fallas de alumbrado, árboles caídos e inundaciones, así como el servicio TlajoChat (33 14 28 99 79), que permite enviar reportes por WhatsApp y obtener un folio con respuesta máxima en 24 horas. Ramírez Hernández invitó a la ciudadanía a aprovechar estos servicios y evitar trámites prolongados.

De cara al periodo de recaudación de enero y febrero, el gobierno municipal implementará el Expediente Único Ciudadano, un sistema que permitirá escanear y vincular documentos como INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, predial y agua a un solo número de expediente, evitando que sean entregados en repetidas ocasiones.

La Coordinación informó también que ya está habilitada la expedición de cartas de no antecedentes penales en el Mini CAT de Zona Valle, con un costo de 110 pesos y entrega en 15 a 20 minutos. Este documento es solicitado principalmente por personas en búsqueda de empleo.

Además, los CAT Gavilanes y CAT Valles ya expiden licencias de giros comerciales tipo A y B, ampliando la cobertura para emprendedores y negocios de la zona.