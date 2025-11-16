Líder legislativo de Morena señala que las protestas del sábado tuvieron detrás al PRI, al PAN y la “derecha”

Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de la bancada de Morena en la Legislatura jalisciense. Difundió la postura de su partido, en sus redes sociales.

Ante las manifestaciones efectuadas el sábado en la ciudad de México y en otras ciudades, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso, difundió la postura de su partido frente a las movilizaciones y expresó que condena la violencia que se registró en específico en el zócalo capitalino, aunque también hubo agresiones y personas detenidas en la ciudad de Guadalajara.

La postura que presentó el diputado Miguel de la Rosa, se hizo pública en redes sociales durante la instalación de la asamblea seccional 2491 en Tlaquepaque.

De la Rosa expuso que la manifestación convocada por la Generación Z, ni fue espontánea ni apartidista. En realidad, tuvo detrás a políticos del PRI y del PAN, así como de “derecha”. “Fue encabezada por figuras del viejo régimen y de la derecha tradicional como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Emilio Álvarez Icaza, Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz hijo y el padre de Carlos Loret de Mola”.

“Esa sola lista desmonta cualquier narrativa de la independencia de la movilización”, dijo.

Aseveró que en las protestas predominaron “adultos mayores de 40 años” de sectores privilegiados “los fifís” y los jóvenes fueron los menos.

“Lo que se observó fueron grupos opositores y operadores políticos, no un movimiento amplio de la ciudadanía. El pueblo de México respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación y las calles lo han confirmado”, aseveró el líder de los diputados locales morenistas.

Dijo que fue grave la contradicción de quienes decían que rechazaban la violencia y terminó con destrozos por grupos radicalizados de ultraderecha. Por ello, señaló que la intención de esas manifestaciones fue la desestabilizar y polarizar a la sociedad.

El legislador jalisciense subrayó que su partido respeta la libre manifestación e hizo un llamado a la oposición “a conducirse con responsabilidad democrática, sin recurrir a la violencia”.