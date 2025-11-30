Dialoga el alcalde de Barcelona con el director de El País sobre el aporte de la ciudad condal

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona y Jan Martínez Ahrens, director de El País. La presentación la hizo el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López.

Barcelona es la ciudad abierta al mundo por excelencia. Con 1.7 millones de habitantes en su centralidad y 5 millones en su área metropolitana, la capital de Cataluña “marca una forma de ser en el mundo”, aseveró Jaume Collboni Cuadrado, alcalde de Barcelona, durante un diálogo con el director del periódico El País, Jan Martínez Ahrens.

A Jaume Collboni, abogado de 56 años de edad, lo presentó el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, quien resaltó que Collboni fue líder estudiantil y luego diputado.

El alcalde barcelonés dijo que su ciudad sigue siendo una “ciudad de creadores”.

“Yo creo que Barcelona es una gran ciudad de creadores y de creadoras -y lo seguimos siendo- en todas las disciplinas. Hemos dado y damos grandes nombres en el mundo de la arquitectura, en la literatura, en la música, en la ciencia y lo seguimos haciendo. Seguramente de una forma diferente, ahora por ejemplo está teniendo mucho mas peso el mundo científico o el crecimiento exponencial que hay de parques científicos en Barcelona, pero a la vez continuamos siendo una ciudad que, si en los años 90 en mi época era la sala celeste o las salas mas alternativas las de la música, pues hoy son los grandes festivales, como puede ser el Primavera Sound”, subrayó.

Jan Martínez Ahrens le preguntó al alcalde cómo ha marcado a la ciudad la proclamación unilateral de independencia en 2017, de España.

“Hay un momento en la historia reciente de Barcelona que es traumático, la factura independentista en Barcelona y en Cataluña, me gustaría que nos contaras un poco cómo se vivió, si han quedado huellas y si lo das por superado”, cuestionó el periodista.

Jaume Collboni precisó que, aunque se ha hecho un esfuerzo por superar ese episodio, en el que en 2019 hubo protestas tras la sentencia del juicio a los líderes del procés, el tema sigue ahí.

“Yo creo que es un tema permanente, latente, la relación de Cataluña con el resto de España ha sido una constante en la etapa contemporánea y no va a desaparecer, otra cosa es como se formule, o cómo se materialice el debate. Yo soy de los que defiende evidentemente que la solución, es una solución federal en el caso de España y de Europa y soy de los que entiende que eso hay que hacerlo en el marco jurídico que se llama Constitución y respetando las reglas del juego democrático”, dejó en claro.

El director del diario El País recordó también como Barcelona fue la ciudad donde germinó el boom latinoamericano de la literatura gracias a la labor de agentes literarios como Carmen Balcells y editores como Carlos Barral, quienes promovieron las obras de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.