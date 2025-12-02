Recaudadoras amplían horarios para el trámite de canje de placas; plazo concluye este mes

Se termina el plazo para el canje de placas

La Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) del Gobierno de Jalisco les recuerda a los dueños de automóviles que diciembre es el último mes en el que estará vigente el trámite para la sustitución de placas vehiculares de manera gratuita, el cual pueden realizar todas las terminaciones numéricas,

El titular de esa dependencia estatal, Luis García Sotelo, hizo un llamado a la ciudadanía con la obligación de realizar el canje, a que acudan a verificar su vehículo, hacer su cita en https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ , y presentarse a las oficinas recaudadoras durante este último mes del año, para cumplir con el trámite.

García Sotelo enfatizo que “nos queda el mes de diciembre para poder realizar el canje o la sustitución de placas de aquellos vehículos que tengan placas (con los diseños) Minerva, Maguey y Gota”.

La SHP anunció que se extendieron los horarios en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara, en donde se trabajará de las 8:00 a las 18:00 horas, mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan, está abierta de las 8:00 a las 22:00 horas.

Aparte, se atenderá los sábados de las 8:00 a las 14:00 horas, “con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos”, anunció la SHP

“Estamos listos para atenderlos y trataremos de ser los más oportunos posible”, aseguró el secretario García Sotelo.

866 MIL 955 YA CUMPLIERON; SE ESPERA REBASAR EL MILLÓN

La SHP informó que la respuesta de la ciudadanía al paquete 3x1, que incluye el refrendo, la verificación y las nuevas placas por un costo de 900 pesos, ha sido positiva y ha permitido que miles de contribuyentes se pongan al corriente, y así contar con un padrón vehicular estatal actualizado y autorizado.

Agregó que al mes de noviembre de 2025, en Jalisco se han sustituido 866 mil 955 placas, “reflejando un avance sólido mes a mes”.

Tan sólo en noviemgre se realizaron 152 mil 184 sustituciones de placas, una cifra que posiciona a ese mes como el de mayor actividad en lo que va del año.

El Secretario de Hacienda estima que durante diciembre se espera canjear unas 150 mil placas más, lo que permitirá llegar a la meta proyectada de un millón de láminas sustituidas en 2025.

Además, se ha lrewbasado el millón de verificaciones vehiculares realizadas en Jalisco a lo largo del presente año.

García Sotelo agradeció la colaboración de la ciudadanía para la implementación del paquete 3x1 e invitó a que siga realizando la parte que le corresponde en el apoyo a este programa.

CAMBIO DE PLACAS EN 2025

● Febrero: 12,253

● Marzo: 45,961

● Abril: 63,066

● Mayo: 98,506

● Junio: 91,190

● Julio: 94,700

● Agosto: 93,406

● Septiembre: 88,315

● Octubre: 127,374

● Noviembre: 152,184

Total: 866,955 placas sustituidas.