Es necesario asignar más apoyos para maiceros y para productores de leche de los Altos

Asistentes a la mesa de trabajo sobre el campo jalisciense. Quieren que el gasto refleje el interés para seguir siendo el "gigante agroalimentario".

El gasto al campo de Jalisco representa apenas 0.92% del Presupuesto de Egresos Estatal para 2026. Esto lo que revela es que el gobierno estatal no apoya en los hechos al sector que identifica al estado como el “gigante agroalimentario”, señalaron los diputados del PAN, Julio Hurtado Luna y de Morena, Martín Franco Cuevas.

Ambos legisladores participaron en una mesa de trabajo sobre el presupuesto al sector agroalimentario y solicitaron al secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que se asigne mas dinero para el apoyo a los pequeños productores de leche de los Altos y a los productores de maíz, en 2026.

Martín Franco solicitó que el Fondo Especial para la Ganadería y el Sector Lechero, se incremente de 50 millones que tiene en 2025, a 133 millones de pesos, esto significa un aumento de 83 millones de pesos.

Al Fideicomiso para la Cobertura de Precios de Maíz, se plantea un incremento de 80 a 214 millones para 2026, esto es, una reasignación de 134 millones de pesos.

“Con ese presupuesto, deben buscar la forma de dónde agarrar para que a los lecheros se les apoye, buscaríamos la forma de apoyar a los lecheros, pero luego viene el tema de los maiceros, ya lo dijimos -sin maíz no hay país, pero sí necesitamos un presupuesto, es decir, necesitamos que el gobierno estatal vaya viendo en que momento aportarles a los productores de maíz”, expresó.

Sergio Martín, diputado del PT y presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo del Congreso, afirmó que los apoyos al campo deben entregarse en forma directa a los productores.

“Quiero dejar muy claro que los acuerdos a los que se llegue para el sector lechero, para los ganaderos, para los avicultores, para el apoyo al maíz sea verdadero y sea dirigido solamente a ellos. No buscar crear bolsas de 50 millones de pesos y que se dispersen de otra manera; dirigido al sector y a sus necesidades, proteger a nuestro sector, eso es lo que venimos a pedir”, aseveró.

A la reunión acudieron el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), José Antonio Ruelas; Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario de Jalisco; y Alejandro Valdez, presidente de la Unión de Asociaciones Avícolas de Jalisco, quien pidió apoyo para adquirir tecnología de punta para las granjas productoras de huevo y pollo de engorda.

“Siento que al 100% no estamos actualizados con la tecnología que se requiere en las granjas. Plantearles que en Jalisco sí hay un capital humano súper relevante que sabe producir pollo y huevo de calidad para el mercado nacional e inclusive internacional, pero tenemos que balancear un poco ese tema de la infraestructura”, dijo Valdez.

A la mesa acudió Eduardo Ramírez Orona, secretario técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para tomar nota de las propuestas que se hicieron para reforzar el presupuesto 2026 del campo jalisciense.