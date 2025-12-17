CUValles celebra 25 años de transformar la educación en la región Valles de Jalisco

El Centro Universitario de los Valles (CUValles) conmemoró su 25 aniversario con una ceremonia en la que se reconoció el impacto educativo, social y regional que este plantel de la Universidad de Guadalajara ha generado desde su creación, beneficiando no solo a la región Valles, sino también a municipios de las regiones Lagunas y Costa Sierra Occidental de Jalisco.

A

Durante el acto conmemorativo, la Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, recordó que el campus surgió hace un cuarto de siglo en lo que entonces era el predio de Palo Seco, y que con el paso del tiempo se consolidó como un centro universitario que combina innovación académica, crecimiento sostenido y criterios de sustentabilidad.

“Hace 25 años iniciamos con una ilusión, con 239 estudiantes y unos cuantos módulos. Hoy nos llena de orgullo ver un campus tan transformado, con una matrícula de más de cinco mil 500 alumnos que dan vida a toda la región Valles”, subrayó la Rectora General.

Planter Pérez destacó que el CUValles es un ejemplo claro de cómo la descentralización de la educación superior en Jalisco cambia vidas, y resaltó que el plantel se encuentra entre los centros universitarios de la Red Universitaria con mayor proporción de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en relación con su población académica.

Asimismo, señaló que la infraestructura del campus cumple con lineamientos de sustentabilidad que favorecen el uso eficiente del agua y de la energía solar, lo que impacta de manera positiva en las actividades de enseñanza-aprendizaje y en el entorno regional.

“Lo que fue un simple predio se ha constituido en un centro universitario con una visión sustentable, comprometido con el presente y el futuro de la educación”, enfatizó.

La Rectora General reconoció también el trabajo realizado por los exrectores del campus y afirmó que el 25 aniversario representa un parteaguas para reflexionar sobre las oportunidades y retos que el CUValles puede seguir impulsando en beneficio de la región.

“Este éxito es el resultado de un trabajo colectivo, hecho con pasión y compromiso. En estos 25 años, el CUValles ha potencializado la movilidad social y se ha consolidado como un semillero de jóvenes talentosos que trabajan para transformar su entorno”, declaró.

Por su parte, la Rectora del CUValles, doctora María Luisa García Bátiz, indicó que la celebración de este aniversario permitió analizar el impacto que el plantel ha tenido en los municipios aledaños, con el objetivo de generar información y conocimiento útil para el desarrollo conjunto de la región.

Como parte de la jornada conmemorativa, se presentaron tres libros que documentan el trabajo y la evolución del centro universitario: Impacto en CUValles 2000-2025. Veinticinco años de desarrollo regional; CUValles, un destino común, y Modelo académico para el aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (MAPA CUValles).

“Son libros que reflejan el orgullo de haber iniciado en una región con pocas oportunidades educativas, pero con un modelo innovador que nos permitió posicionarnos y generar el impacto que hoy tenemos”, expresó García Bátiz.

El primero de los textos reúne indicadores, análisis estadísticos, entrevistas a egresados y académicos, así como testimonios que dan cuenta del impacto del CUValles en el desarrollo regional. El segundo recopila memorias y experiencias de integrantes de la comunidad universitaria, mientras que MAPA CUValles expone los retos actuales del plantel y las áreas de oportunidad para fortalecer modelos educativos que integren tecnologías y nuevas herramientas de aprendizaje.

Con 25 años de historia, el CUValles reafirma su papel como un motor de transformación educativa, social y regional en el occidente de Jalisco.