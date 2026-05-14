Abren proceso a sujeto que hizo tocamientos a niña en tienda de abarrotes

Detenido por abuso sexual infantil

Luis Antonio “N”, el hombre de 31 años de edad que fue captado en video tocando en forma lasciva a una niña dentro de una tienda de abarrotes, quedó vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil.

Según informó la Fiscalía del Estado, el sujeto no podrá salir del reclusorio de Puente Grande durante dos años, porque se le fijó prisión preventiva oficiosa por ese plazo, mientras avanza su proceso.

Luis Antonio quedó grabado en video el pasado 7 de mayo al interior de un negocio de la Colonia Santa Elena de la Cruz, municipio de Guadalajara, en los momentos en que está detrás de una pequeña y la toca indebidamente.

Luego de la colaboración de las áreas especializadas de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad del Estado, se pudo establecer la identidad del presunto responsable de los hechos y la Fiscalía de Jalisco solicitó con rapidez la orden de aprehensión en su contra.

Tras ser localizado escondido el pasado 11 de mayo en un centro de rehabilitación ubicado en la zona de Tetlán, fue llevado ante un juzgado para resolver su situación legal.

HUBO POLÉMICA POR IMÁGENES CREADAS CON IA

Cuando se hizo viral el video en donde queda de manifiesto la actitud abusiva y dolosa del individuo tocando a la víctima menor de edad, hubo personas que difundieron en redes sociales, aparte de la grabación, imágenes del señalado que fueron modificadas con inteligencia artificial, al parecer con el propósito de hacerlas más nítidas y facilitar su identificación y localización.

Una vez que el sujeto fue detenido por la Fiscalía y esta difundió un video de la captura, se generaron dudas acerca de si era la misma persona que aparecía en las imágenes modificadas.

El individuo fue captado cuando tocó en partes íntimas a la menor

Incluso en el video original captado por una cámara de la tienda de abarrotes en donde ocurrió el abuso, el señalado calza tenis, pero en algunas imágenes compartidas por los usuarios de redes sociales le agregaron sandalias.

Además, el short que utilizaba el detenido al cometer el delito estaba estampado sólo en una pierna en el video original, pero en las imágenes alteradas, el estampado aparecía en ambas.

Hubo incluso otros detalles y algunas imágenes en las que parecía que la agresión hubiera ocurrido al interior de una tienda de ropa, y no en una tienda de abarrotes, como en realidad ocurrió.

Sin embargo, la Fiscalía corroboró fehacientemente la identidad del presunto agresor dentro de las indagatorias que realiza. Aparte, durante el desahogo de un cateo la dependencia aseguró una motocicleta y la ropa del detenido las cuales se observan en el video original, y estos indicios forman parte de la carpeta de investigación con la que se imputó al presunto delincuente sexual.