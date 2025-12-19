Área Metropolitana de Guadalajara se suma a la iniciativa global Ciudades Libres de Plástico

Con el objetivo de fortalecer la gestión, valorización y acopio de residuos plásticos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de colaboración para integrar la red de Puntos Verdes Metropolitanos a la iniciativa global Ciudades Libres de Plástico.

Recorrido inmersivo PVM Zapotlanejo (Cortesía)

La firma del convenio se llevó a cabo durante la sesión de la Mesa Metropolitana de Medio Ambiente y fue encabezada por Patricia Martínez Barba, Directora General del Imeplan; Paola Bauche Petersen, titular de la SEMADET; y Ninel Escobar, Directora de Cambio Climático y Energía en WWF.

El acuerdo tiene como objetivo principal incrementar la valorización de los residuos plásticos mediante mejoras operativas, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el impulso de esquemas comunitarios de separación de residuos, a través de los Puntos Verdes Metropolitanos, una infraestructura ya existente que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y apoyo técnico del Área Metropolitana de Barcelona.

Durante su intervención, Patricia Martínez Barba destacó que este convenio permitirá dar continuidad y consolidar la red de Puntos Verdes, así como fortalecer su apropiación por parte de la ciudadanía.

“La firma del convenio con WWF dará seguimiento al proyecto de Puntos Verdes Metropolitanos para ver de qué manera podemos mejorar esta red de centros de acopio y lograr una apropiación de la ciudadanía. Es un proyecto muy valioso que ha requerido un gran esfuerzo de los municipios y de la SEMADET, por lo que vale la pena consolidarlo y ampliarlo”, señaló.

Por su parte, Paola Bauche Petersen reafirmó el compromiso del Gobierno de Jalisco con la acción climática y la coordinación metropolitana, al señalar que la entidad busca alinearse con las estrategias globales en materia ambiental.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente cuenten con nosotros. Queremos llevar a Jalisco a ser líder en acción climática, alineándonos con la visión global”, enfatizó.

En tanto, Ninel Escobar, Directora de Cambio Climático y Energía en WWF, subrayó la importancia de comprender los hábitos, motivaciones y barreras de la ciudadanía para fortalecer la estrategia de reciclaje.

“La idea es entender por qué la gente recicla, por qué algunas personas no lo hacen y cómo diseñar estrategias más cercanas, acercando la educación ambiental desde la fuente”, explicó.

La incorporación de los Puntos Verdes Metropolitanos a la iniciativa Ciudades Libres de Plástico será desarrollada de manera conjunta entre el Imeplan y WWF, lo que posiciona al Área Metropolitana de Guadalajara como una de las cinco ciudades de América Latina que forman parte de esta estrategia global.

En los siguientes meses se avanzará en la consolidación de la red de Puntos Verdes, el fortalecimiento de su uso por parte de la ciudadanía y la articulación de nuevas rutas de trabajo ambiental con los municipios del AMG, en el marco de los proyectos metropolitanos que impulsa el Imeplan.

La iniciativa Ciudades Libres de Plástico, impulsada por WWF, busca enfrentar la crisis global del plástico mediante intervenciones a escala urbana que reduzcan la presencia de residuos en el entorno, optimicen su aprovechamiento y fortalezcan prácticas de consumo y gestión responsables, promoviendo la transición hacia una economía circular y evitando la fuga de residuos al medio ambiente.

Para conocer más sobre la estrategia y participar activamente, la ciudadanía puede consultar las redes sociales @puntosverdesamg y el sitio web oficial de Puntos Verdes Metropolitanos.