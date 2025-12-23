Cierra SISEMH Programa Asociaciones por la Igualdad 2025 en Jalisco

Fabiola Loya (de chamarra café) y el equipo de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Para fortalecer la articulación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, y avanzar en la agenda de igualdad de género, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), realizó el evento de cierre del Programa Asociaciones por la Igualdad (API) 2025, una iniciativa estratégica de vinculación intersectorial en temas prioritarios de género.

La dependencia del Gobierno de Jalisco indicó que en colaboración con asociaciones civiles, el Programa API impulsó talleres y capacitaciones sobre prevención del embarazo infantil y adolescente, así como prevención de la violencia laboral hacia las mujeres.

“Quiero agradecer, de manera muy profunda, la colaboración de las organizaciones sociales Adolescentes y Niños en Armonía A.C. e Incidir A.C. Con su apoyo, logramos fortalecer las acciones de la Secretaría en dos temas de suma relevancia”, señaló Fabiola Loya Hernández, titular de esa dependencia.

Jael Chamú, directora de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, presentó los resultados de las dos vertientes de trabajo, siendo que con un presupuesto de 3 millones de pesos, se realizaron 135 intervenciones con un impacto de 2 mil 824 personas en ocho regiones y 15 municipios del estado.

Fabiola Loya reiteró el compromiso de la dependencia de seguir trabajando de manera conjunta con la sociedad civil, una alianza fundamental en el cumplimiento de los ejes estratégicos del Gobierno de Jalisco.

“(El programa) Asociaciones por la Igualdad tiene que ser un proyecto que se le debe de dar continuidad, por eso refrendo mi compromiso y voluntad para ver cómo podemos fortalecer este programa el próximo año”, dijo.

Este programa representa un compromiso conjunto entre el Gobierno, sociedad civil y el sector empresarial, para generar las condiciones en donde la igualdad, la autonomía y la eliminación de las brechas de género garanticen oportunidades reales para las mujeres en Jalisco.

En la clausura se contó con la participación de Paloma Valencia, Representante de Adolescentes y Niños en Armonía A.C.; Violeta Azcona de INCIDIR A.C., y representantes de las asociaciones beneficiadas por el programa y personal de SISEMH.