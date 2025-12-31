Se acumulan pendientes al Congreso de Jalisco apenas comience 2026

Las ocho bancadas parlamentarias van a sesionar en los primeros días tras su periodo de asueto. La primera tarea será sacar las leyes secundarias en materia de transparencia.

El Congreso del Estado decretó un periodo vacacional desde el 20 de diciembre y regresará a la actividad hasta el 12 de enero, esto es, 22 días de asueto.

Sin embargo, apenas regresen a sus labores, los 38 diputados deberán resolver varios temas pendientes. Uno muy importante es la elección del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Este cargo debe ser nombrado antes del 20 de enero. Hay 30 aspirantes al cargo, informó el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

“La convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción ya está emitida y parte del proceso ya se desarrolló, se registraron ya las solicitudes de las y los aspirantes, son casi 30 aspirantes, se están valorando los perfiles de los mismos solicitantes y ese es un tema que se va a retomar a partir de la primera quincena de enero, estaríamos tomando una decisión para que ya pueda entrar en funciones a partir del 16 de febrero”, dijo.

Otro tema pendiente es la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales.

El coordinador legislativo de Morena señaló que ese tema debe quedar aprobado antes del 15 de enero, por lo que tendrán apenas tres días para alcanzar acuerdos entre las ocho bancadas parlamentarias.

“Tenemos pendientes también las reformas a las leyes secundarias tras la desaparición del Instituto de Transparencia, porque sus atribuciones pasaron ya a las contralorías estatal y municipales, a los órganos internos de control de los entes públicos y sin leyes secundarias no se van a poder procesar las solicitudes de información de la ciudadanía. Estas leyes secundarias ya están en construcción, hay cuatro iniciativas al respecto, esperamos ya cerrar el acuerdo para que pueda procesarse un solo dictamen y votarse en la primera sesión del Congreso del Estado”, explicó.

También, tras el periodo vacacional, los 38 diputados locales deben entrar a la discusión final y votación de la Reforma Judicial para Jalisco, ya que esta entidad forma parte del grupo de res estados del país que no han expedido las reformas al Poder Judicial.