Buscan que el Día Estatal del Lago de Chapala se celebre cada año en el mes de julio

Atardecer en el lago de Chapala.

Para impulsar la promoción de la cultura del agua y el cuidado de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, el diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, propuso que el Día Estatal del Lago de Chapala se conmemore el tercer viernes de julio, en lugar del 2 de febrero.

La idea es que la fecha se traslade al pleno temporal para promover la recuperación y la protección del mayor embalse del país, con la participación de autoridades, especialistas, organizaciones civiles y comunidades ribereñas.

“Esta iniciativa la hacemos a propósito de que se está discutiendo muy fuerte el tema de la crisis hídrica a escala nacional y particularmente no podemos pensar en la situación hídrica de Jalisco si no fortalecemos y reconocemos la importancia que tiene el Lago de Chapala en nuestro abastecimiento, ya que de ahí se extraen práacticamente 60 o 70% del agua que consume la ciudad de Guadalajara”, afirmó.

El alcance de la propuesta va más allá de una fecha conmemorativa. El legislador Omar Cervantes sostuvo que el reconocimiento al lago de Chapala debe servir para abrir una discusión permanente sobre el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y sobre el papel que la Federación tiene en su recuperación.

“¿Qué queremos hacer? queremos reconocer el Día Estatal del Lago de Chapala, visibilizar la importancia del mismo, y de una vez por todas sentar las bases del Plan Hídrico para la cuenca Lerma-Santiago, para que a partir de ahí poder iniciar y darle certeza de viabuilidad. Lo que queremos hacer es muy simple que, como nace al agua cristalina en el nevado de Toluca, concluya en la cuenca Lerma-Santiago y por supuesto en nuestro gran lago de Chapala”, sostuvo.

El sistema hidrológico de la cuenca Lerma-lago de Chapala es compartido por cinco entidades del país, por lo que su conservación depende de políticas públicas que rebasan el ámbito estatal.

En ese contexto, consideró que el Plan Hídrico Nacional debe otorgar una mayor prioridad a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y ampliar las acciones de saneamiento, vigilancia ambiental e inversión en infraestructura hidráulica.

Lo que vemos, dijo, es que el Plan Hídrico Nacional no está volteando a ver a Jalisco ni al Lago de Chapala, subrayó.

La exposición de motivos de la iniciativa también destaca que el temporal de lluvias representa uno de los momentos más significativos del ciclo hidrológico del lago y que la nueva fecha permitiría vincular la conmemoración con prácticas comunitarias, actividades de difusión y ejercicios de participación ciudadana enfocados en la conservación del agua.

La iniciativa sustenta el cambio de fecha en la relevancia ambiental, económica y social que representa el Lago de Chapala para Jalisco

Entre los datos relevantes están los siguientes: