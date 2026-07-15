Aseguran ponchallantas, droga y uniformes paramilitares, tras percusión en Puerto Vallarta

Droga, ponchallantas y uniformes paramilitares asegurados en Jalisco

En una brecha de la Delegación de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta, la Policía de Jalisco aseguró droga e implementos utilizados por una célula del crimen organizado, luego de una persecución.

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que en un recorrido de vigilancia, agentes destacamentados en la Policía Regional detectaron un vehículo Volkswagen Jetta, sin placas, en color blanco, abordado por dos sujetos, quienes aceleraron la marcha al ver a los oficiales.

Esto ocurrió en la Brecha a El Guayabo, al cruce con la Calle Hidalgo, en la Delegación Ixtapa. Metros adelante, los policías detectaron que el vehículo había sido abandonado.

Los tripulantes del automóvil se esfumaron, pero dejaron en el coche, 985 gramos de marihuana, siete artefactos de los conocidos como ponchallantas, una placa antibalas, tres pantalones y tres camisolas tipo militar

Lo decomisado junto con el automóvil fueron entregados a un agente del Ministerio Público.

PONCHANTAS EN EL MUNICIPIO DE TALA

Los artefactos conocidos como ponchallantas, utilizados recurrentemente por grupos de la mafia aparecieron en el municipio de Tala el pasado sábado 11 de julio.

Los objetos fueron arrojados en la carretera a San Isidro Mazatepec, a altura de la Colonia Manuel M. Diéguez, en donde, según versiones periodísticas, seis automóviles resultaron con los neumáticos averiados.

De acuerdo a lo que se supo, fueron alrededor de 50 ponchallantas, los que se colocaron intencionalmente en dicha zona, pero se desconoce el motivo ya que por lo regular los grupos criminales los utilizan cuando se registran narcobloqueos, tiroteos o persecuciones entre policías y delincuentes y ese día sábado, no se reportó nada parecido.