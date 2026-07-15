Detiene Policía de Guadalajara a 222 personas en una semana

Durante la semana del 6 al 12 de julio, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvo a 222 personas como parte de sus acciones de vigilancia y combate a la delincuencia. Del total, 161 fueron aseguradas por faltas administrativas y 61 por la probable comisión de delitos, entre ellos portación de arma de fuego, robo y narcomenudeo.

De acuerdo con el reporte semanal de la corporación, entre los detenidos destacan ocho personas por portación de arma de fuego, seis que circulaban en motocicletas con reporte de robo, cinco por robo a negocio y una por robo a persona.

Además, durante este periodo fueron aseguradas seis armas de fuego, mil 451 gramos de aparente marihuana y 318 gramos de droga sintética. También se recuperaron 10 vehículos y 12 motocicletas con reporte de robo, mientras que 33 personas fueron detenidas por su probable participación en actividades de narcomenudeo.

Entre los casos relevantes, la Comisaría informó la captura de Alberto “N”, de 25 años, señalado como presunto responsable de al menos 16 robos a tiendas de conveniencia. El hombre fue detenido inicialmente por consumir aparente marihuana en la vía pública, en la zona de Calzada Independencia, y tras labores de inteligencia y coordinación con personal de una cadena comercial, fue relacionado con múltiples atracos. Posteriormente fue vinculado a proceso y un juez le dictó ocho meses de prisión preventiva.

En otro hecho, policías de la Comunidad Colomos-Providencia detuvieron a Alberto “N”, de 58 años, y Diego Agustín “N”, de 23, quienes presuntamente ingresaron a una oficina en la colonia Italia Providencia para sustraer un arpa y un piano antiguos, con un valor aproximado de 100 mil pesos.

Asimismo, elementos municipales aprehendieron a Alfredo “N”, de 51 años, por su probable participación en el robo con violencia de una cartera con alrededor de 520 pesos en efectivo a un hombre, en la colonia Arcos Vallarta.

En la colonia Blanco y Cuéllar fueron detenidos Paulo Alejandro “N”, de 18 años, y Kevin Daniel “N”, de 19, señalados por el presunto robo de aproximadamente 10 kilos de cable de telecomunicaciones y cinco metros de cable con recubrimiento plástico. Los daños y el material sustraído fueron valuados en cerca de 500 mil pesos.

También fueron capturados Oscar “N”, de 35 años, y Giovanni “N”, de 33, quienes presuntamente sustrajeron alrededor de 20 metros de cableado y tres tapas de lámparas del Puente Matute Remus.

Finalmente, la corporación reportó la detención de Bladimir “N”, de 27 años, señalado por causar daños a los cristales de un supermercado ubicado sobre avenida Gobernador Luis G. Curiel, en la colonia Miravalle.

En el balance semanal, la Comisaría informó que de las 222 personas detenidas, 53 fueron puestas a disposición por delitos del fuero común y ocho por delitos del fuero federal, además de las 161 aseguradas por faltas administrativas.