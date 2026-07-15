La dirigente de MC exige que el gobierno federal haga su parte para resolver la mala calidad del agua

Mirza Flores, coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano.

La coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Mirza Flores, afirmó que el gobierno federal ha sido omiso y ha incumplido en su compromiso de asignar recursos económicos para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago.

Este es un aspecto esencial para elevar la calidad de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues 60% del líquido que llega a la ciudad proviene de esa cuenca.

La coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, quien estuvo acompañada del secretario de Acuerdos, César Padilla, puso en evidencia la falta de compromiso de parte del gobierno de la república para con Jalisco.

Desde el año 2024 la presidenta de la República se comprometió, en conjunto con los gobernadores del país mediante el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, con obras que comenzarían a ejecutarse en 2025, sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido.

“Necesitamos que venga el gobierno federal con los recursos que a Jalisco le corresponden y con las medidas para poder sanear la cuenca Lerma-Santiago, que es con las empresas (para vigilar que no hagan descargas contaminantes)”, dijo.

Mirza Florez hizo un llamado al gobierno federal para que asuma su responsabilidad y forme parte de la solución para mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Están violentando derechos humanos fundamentales de las familias, por no querer cumplir con su responsabilidad deasignarle el presupuesto que le corresponde a Jalisco. Entonces, no es solamente lo que le han dejado de mandar para agua este año, es los casi ocho años que tienen castigando a Jalisco. La federación no quiere a Jalisco. Morena no quiere a Jalisco”, puntualizó.

El gobernador Pablo Lemus Navarro ya ha buscado por teléfono a la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como pidió que se hiciera, ya lo había hecho por distintas vías, sin embargo, aún no ha existido respuesta de parte de la mandataria.

El gobierno de Jalisco ha hecho su parte al anunciar acciones a corto, mediano y largo plazo para atender la crisis en la calidad del agua para Guadalajara y los otros municipios metropolitanos, sin embargo, los jaliscienses merecen atención y recursos de parte del gobierno federal.

Durante el sexenio pasado el gobierno de Jalisco invirtió más de seis mil millones de pesos en el río Santiago y en el primer año del actual se han invertido dos mil millones en diversas obras por medio de la Comisión Estatal del Agua (CEA).