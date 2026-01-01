Refrendo vehicular costará $1,000 en 2026; incluye la verificación

El Gobierno de Jalisco informó que se reanudan este viernes 2 de enero, las operaciones de las Oficinas Recaudadoras del Estado con el inicio del ejercicio fiscal 2026.

También dio a conocer que durante 2026 el refrendo vehicular costará mil pesos para automóviles y 600 para motocicletas, e incluye como beneficio la verificación vehicular gratuita, lo que permite cumplir con este trámite sin costos adicionales y con mayor accesibilidad.

Para incentivar el uso de plataformas digitales y con el objeto de reducir los tiempos de espera, en los meses de enero y febrero los contribuyentes que realicen el pago del refrendo anual 2026 en línea obtendrán un descuento de cinco por ciento por pronto pago, para promover una experiencia más eficiente y segura.

Se dijo también que a lo largo de todo el año permanecerá vigente el descuento de 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario, lo que representa un ahorro significativo para quienes necesiten regularizar la situación legal de su vehículo y mantener su documentación actualizada.

Aparte, durante enero y febrero se aplicará un descuento de 60 por ciento en el pago en línea de fotoinfracciones e infracciones viales estatales, así como en los recargos generados por estos conceptos. Para quienes realicen el pago de forma presencial en las Oficinas Recaudadoras, el beneficio será de 50 por ciento.

Se resaltó que “los descuentos no serán aplicables a sanciones por conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, ni a infracciones relacionadas con la invasión de carriles exclusivos para el transporte público”.

PRÓRROGA PARA QUIENES NO HAN SUSTITUIDO SUS PLACAS DE CIRCULACIÓN

Los contribuyentes que realizaron el pago del refrendo vehicular 2025 y que aún no han efectuado la sustitución obligatoria de placas, contarán con una prórroga durante enero, febrero y marzo de 2026, sin que se apliquen sanciones, siempre que cumplan con este requisito conforme a los lineamientos vigentes.

Para agendar una cita en las Oficinas Recaudadoras, las y los interesados pueden ingresar al sitio sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

HORARIOS

Del 2 al 16 de enero, las Oficinas Recaudadoras del área metropolitana brindarán atención de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. A partir del 19 de enero y hasta el 31 de marzo, el horario será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, manteniéndose la atención sabatina de 8:00 a 14:00 horas.

En el interior del estado las Oficinas Recaudadoras atenderán de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

La Secretaría de la Hacienda Pública hace un llamado a los jaliscienses a realizar sus trámites con anticipación, aprovechar los descuentos vigentes y utilizar los servicios en línea, lo que permitirá ahorrar tiempo, obtener beneficios económicos y contribuir a una atención más ágil y ordenada en las oficinas recaudadoras durante el arranque del año.