Descarta Protección Civil Jalisco, por el momento, afectaciones tras sismo de este 2 de enero

Sergio Ramírez López, titular de @PCJalisco descarta por el momento afectaciones en nuestro estado debido al #sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero este viernes 2 de enero de 2026 y que activó alerta sísmica en teléfonos celulares.

El funcionario señaló que Protección civil Jalisco está en alerta y realiza un monitoreo a lo largo de la entidad federativa para descartar que se haya presentado algún daño,

La alerta sísmica se recibió en los teléfonos celulares poco antes de las 8 de la mañana.

En localidades de Jalisco, como Chapala, hubo personas que afirman haber percibido el temblor, aunque sin afectaciones.