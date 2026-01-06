Encabeza alcaldesa de El Salto entrega de Roscas de Reyes en colonias del municipio

Como parte de las festividades por el Día de Reyes, la presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, encabezó la entrega de Roscas de Reyes en 20 puntos del municipio, con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria y mantener un contacto directo con la ciudadanía.

Durante el recorrido, la alcaldesa visitó colonias, fraccionamientos y espacios públicos, donde compartió la tradicional rosca con familias saltenses y atendió de manera directa diversas solicitudes, principalmente relacionadas con servicios públicos.

“Para mí es muy importante mantener siempre una cercanía social con la gente, porque es así como podemos atender de manera directa los reportes y necesidades que se generan día a día, especialmente en servicios públicos”, señaló la presidenta municipal.

Saltenses parten la rosca (Cortesía)

Como parte de la jornada, también se entregaron porciones de rosca a personas que acudieron a realizar trámites en las delegaciones municipales y en la cabecera municipal, como una forma de extender la celebración a quienes realizan gestiones administrativas.

El recorrido incluyó zonas del corredor Chapala, el Centro del municipio y distintos fraccionamientos, donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar con las autoridades municipales y plantear sus inquietudes.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF El Salto, Monserrat Arroyo Farías, participó en la entrega de juguetes a niñas y niños que acudieron a los distintos puntos de reunión, como parte de las actividades conmemorativas.