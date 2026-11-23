Metropol aseguró una finca en donde se almacenaban vehículos robados recientemente

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), corporación que depende de la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ), aseguraron y desmantelaron en El Salto una finca que presuntamente era usada por ladrones de vehículos para almacenar unidades robadas.

La SSJ informó que el punto utilizado para esa actividad delictiva fue localizado después de que se recibieron reportes ciudadanos anónimos sobre un terreno en la Colonia San José del Quince, donde habían observado que vehículos ingresaban y salían de forma inusual.

Mediante labores de inteligencia, los agentes policiacos obtuvieron datos de geolocalización de una unidad reportada como robada, lo que los llevó al sitio del reporte en la confluencia de la Calle Sagrado Corazón, con la de Venustiano Carranza, agregó la SSJ.

“Mediante una columna de seguridad que incluyó la unidad blindada VTL de la Metropol, los oficiales se trasladaron al punto y aseguraron el perímetro”.

“En el lugar, a través un portón, alcanzaron a apreciar dos unidades estacionadas, por lo que de inmediato solicitaron mando y conducción del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo del lugar hasta que se otorgara una orden de cateo”, explicó la dependencia estatal.

Metropol aseguró una finca en donde se almacenaban vehículos robados recientemente

Señaló que una vez que se dictó el mandamiento judicial, ingresaron al sitio y hallaron en el interior una camioneta con placas extranjeras sobrepuestas, cuyo número de serie corresponde a un vehículo con placas de Zacatecas, con reporte de robo.

Otro vehículo estacionado en el lugar también tenía placas sobrepuestas y contaba con reporte; los robos de ambos automotores habían sido perpetrados esta misma semana.

Además fueron aseguradas otras matrículas vehiculares y varias autopartes.

La SSJ recordó que este es el segundo caso de la Policía Metropolitana en el año en curso, en el que se asegura un predio usado para “enfríar” vehículos que acaban de ser robados.

El primero lo realizaron el mes de septiembre en la Colonia Artesanos, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, en una finca denominada “La Agencia”.