Hombres buscados por secuestro y extorsión en Sinaloa, fueron capturados en Jalisco

En respuesta a una solicitud de colaboración del Gobierno de Sinaloa, la Fiscalía de Jalisco logró capturar en la Zona Metropolitana de Guadalajara a dos hombres que tenían en su contra órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión, cometidos en aquel estado de la República Mexicana.

La Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, de Jalisco, participó en las capturas del par de individuos que eran buscados en Sinaloa.

Según señaló la Fiscalía de Jalisco, el 17 de noviembre de 2026 recibió la solicitud de apoyo para dar con el paradero y capturar a Jesús Moisés “N” y Jesús Manuel “N”, de 25 y 28 años de edad, respectivamente.

“A partir del intercambio de información y las labores de inteligencia realizadas por agentes de ambas instituciones, se establecieron posibles ubicaciones de los requeridos en la Zona Metropolitana de GuadalajaraW”, añadió.

El 18 de noviembre, el primero de ellos, Jesús Moisés “N”, fue localizado en las inmediaciones del cruce de la Avenida Federalistas y la Avenida Ángel Leaño, en la Colonia Nuevo México, del municipio de Zapopan.

“Agentes de ambas fiscalías intervinieron para corroborar su identidad y, tras confirmarla, le notificaron el mandamiento judicial vigente en su contra y le informaron sus derechos como persona detenida”, aseguró la dependencia estatal.

Explicó que posteriormente, se trasladaron a la Colonia Blanco y Cuéllar, en Guadalajara, en donde desplegaron un segundo operativo de búsqueda que permitió ubicar a Jesús Manuel “N”, a quien una vez confirmada su identidad, también se le notificó sobre la existencia de la orden de aprehensión dictada por un juez en su contra y se procedió a la lectura de sus derechos.

Los dos detenidos fueron trasladados a Sinaloa para la continuación del proceso legal correspondiente.