Una historia que entrelaza el lenguaje, la libertad y la memoria es la que presenta “El diccionario”, puesta en escena que llega a Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL).

La obra de Manuel Calzada Pérez, dirigida por el maestro Enrique Singer, recupera la vida de María Moliner, bibliotecaria y lexicógrafa española que dedicó 15 años a elaborar el “Diccionario de uso del español”, un trabajo que desafió los convencionalismos de su época y se convirtió en una referencia para escritores y lectores.

“El diccionario"

En entrevista con La Crónica Jalisco, Singer explicó que la historia de Moliner es también la de una mujer que enfrentó la resistencia masculina y la represión política durante el franquismo, después de la derrota del bando republicano en la Guerra Civil española.

Aunque permaneció en su país, su trabajo fue limitado por el régimen, por lo que encontró en la elaboración de su diccionario una manera de defender sus convicciones. Para el director, su perseverancia y su compromiso con la libertad hacen que la historia trascienda el ámbito de la lingüística.

“El diccionario"

— ¿Qué representa María Moliner y cuál es el principal conflicto que aborda la obra?

— “Es la vida de una mujer del siglo XX que luchó contra el sistema, empezando por el patriarcal, pero también contra la represión política. Después de la Guerra Civil española se quedó en su país y, durante 15 años, se dedicó a escribir un diccionario que buscaba superar al de la Real Academia Española. Fue una mujer muy terca, decidida, que sacrificó parte de su vida personal y familiar para conseguirlo. Su historia es ejemplar porque representa la lucha por la libertad”.

Singer destacó que la puesta en escena respeta la biografía de la lexicógrafa y presenta tanto sus logros como los momentos difíciles de su vida. También consideró que uno de los aspectos más conmovedores es el deterioro de salud que enfrenta en sus últimos años, cuando comienza a perder las palabras que defendió durante toda su existencia.

“El diccionario"

— En una época dominada por las redes sociales y la rapidez de los mensajes, ¿qué puede encontrar el público joven en esta historia?

— “Creo que es una obra para todas las edades, porque estamos perdiendo el valor de la palabra. Las palabras ya no están significando lo que realmente significan. Pienso, por ejemplo, en la decencia, que es una palabra muy importante, pero cuyo significado profundo parece haberse perdido. Si uno consulta el diccionario, se sorprende de lo que realmente significa. Necesitamos recuperar el sentido de las palabras porque, de otra manera, no hay comunicación”.

El director consideró que esta reflexión cobra especial importancia ante el uso de expresiones que modifican o sustituyen términos para evitar nombrar directamente determinadas situaciones. Como ejemplo, mencionó el empleo de la palabra «desvivir» en lugar de «suicidio», una sustitución que, desde su perspectiva, modifica el significado preciso de aquello que se busca comunicar.

“El diccionario"

— ¿Qué piensa de estas modificaciones del lenguaje?

— “Es una palabra muy concreta, que habla de un hecho y nos da un significante preciso. Al utilizar «desvivir» se borra ese significado por ser políticamente correctos. Es un gran ejemplo de la manipulación y la censura de las palabras".

Singer relacionó esta situación con la manipulación del lenguaje en los regímenes autoritarios, particularmente durante el fascismo, cuando los conceptos pueden modificarse de acuerdo con los intereses del poder.

Explicó que Moliner buscaba recuperar la objetividad del significado de las cosas y que esa intención continúa siendo necesaria, independientemente de las posturas ideológicas. Por ello, consideró que su legado no depende del reconocimiento institucional que recibió en vida.

“El diccionario"

— María Moliner fue propuesta para ingresar a la Real Academia Española, pero no consiguió ocupar un sillón. ¿Qué significa ese episodio en su historia?

— “De alguna manera se le reconoció después, pero no necesitaba ese reconocimiento. El más importante se lo dieron los escritores y la gente de letras que han tenido en sus manos su diccionario, porque se convirtió en una herramienta fundamental, incluso mucho más que el de la Real Academia. No le dieron un sillón, pero sí se ganó un lugar muy importante en la historia”.

Sobre la permanencia de la puesta en escena, Singer recordó que el proyecto llegó a él por iniciativa de la actriz Luisa Huertas, quien recibió el texto y lo propuso como director. Desde entonces, la producción ha sobrevivido a tres administraciones de la Compañía Nacional de Teatro y ha recorrido distintos puntos del país gracias a la respuesta del público.

El director atribuyó esa continuidad a la fuerza de la historia y al trabajo actoral, además de la manera en que la dramaturgia consigue acercar al espectador a los claroscuros de la protagonista.

“El diccionario"

— ¿Por qué considera que la obra sigue conectando con el público después de tantos años?

— “Porque es una obra que dice mucho, que además es muy entrañable y gusta. El público ha pedido que se siga presentando y ha sido un fenómeno muy interesante. Tiene un conflicto humano muy fuerte: una mujer que defendió las palabras toda su vida y que, al final, comienza a perderlas. Es algo que llega profundamente a la gente”.

Para Singer, recuperar la historia de María Moliner también significa recordar que el lenguaje es una herramienta para entendernos, reconocer nuestras diferencias y evitar que el diálogo sea sustituido por el enfrentamiento. Una reflexión que, considera, corresponde especialmente a las nuevas generaciones.

TALLERES GRATUITOS

Como parte de las actividades de la Compañía Nacional de Teatro en Guadalajara, se impartirán dos talleres gratuitos para adolescentes y adultos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Tu palabra da voz a mi palabra: impartido por Luisa Huertas. Taller de expresión verbal enfocado en la escucha, el sonido y las cualidades musicales de la voz. Se realizará el 1 y 2 de diciembre, a las 11:00 horas.

impartido por Luisa Huertas. Taller de expresión verbal enfocado en la escucha, el sonido y las cualidades musicales de la voz. Se realizará el 1 y 2 de diciembre, a las 11:00 horas. Expresividad escénica y cuerpo presente: a cargo de Roldán Ramírez. Abordará técnicas de expresión corporal, acondicionamiento físico y conciencia mente-cuerpo. Se realizará el 1 y 2 de diciembre, a las 16:00 horas.

Ambos talleres tendrán una duración de tres horas por sesión y se llevarán a cabo en el Salón de ensayos del Conjunto Santander. La entrada será gratuita, con registro previo al correo:

vinculacion@conjuntosantander.com.

El cupo es limitado.

FUNCIONES

“El diccionario” se presentará el jueves 3 y viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicado en avenida Periférico Norte 1695, Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan.