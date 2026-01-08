Cae “El Cantante”, autor intelectual del homicidio de uno de los mandos de la antigua PGJE

Juan Gabriel "N", alias "El Cantante", presuntamente ordenó la ejecución del jefe de la división de Robo de Vehículos de la antigua Procuraduría de Justicia de Jalisco

Estuvo prófugo durante casi 15 años, pero el brazo de la justicia por fin parece haber alcanzado al presunto autor intelectual del asesinato de uno de los mandos de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Jalisco, hoy llamada oficialmente Fiscalía del Estado.

Se trata de Juan Gabriel “N”, alias “El Cantante”, quien había sido señalado desde las primeras indagatorias realizadas por el asesinato de Jesús Quirarte Ruvalcaba, jefe de la división de Robo de Vehículos de la Procuraduría, quien murió baleado arteramente el 24 de febrero de 2011, en hechos en los que también fue muerta su esposa.

La captura del presunto homicida habría sido concretada en la Colonia Los Cedros, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en cumplimiento a una orden de aprehensión del Juzgado Décimo Sexto de lo Penal.

EL ATENTADO

El 24 de febrero de 2011 Jesús Quirarte, de 51 años de edad, y su esposa, María Guadalupe Aldrete Rosales, de 49, salieron de su casa en una camioneta oficial, RAM en color gris, de modelo reciente, para llevar a su hijo a la secundaria, pero como al muchacho se le olvidó alguno de sus útiles de la escuela, bajó para regresarse a casa a pie, mientras sus padres lo esperaban estacionados en el cruce de las calles Colomos y José Palomar, en la Colonia El Batán, municipio de Zapopan.

En esos momentos, individuos que llegaron en un auto, color blanco, y en una camioneta oscura, se les acercaron y los acribillaron con pistolas automáticas y fusiles AK-47 o “cuernos de chivo”.

En la escena del crimen quedaron esparcidos cerca de 100 casquillos de bala calibres 9 milímétros y 7.62. El mando asesinado tenía cerca de 29 años de antigüedad en la Procuraduría, por lo que estaba muy cerca de la jubilación.

En noviembre de 2011 fue detenido Alfredo Parada Ríos, apodado “El Gafe”, por un asesinato en la Colonia Seattle, de Zapopan, y al ser investigado en torno a otros delitos, resultó involucrado en el crimen en agravio del jefe de la división de Robo de Vehículos y de su cónyuge.

El detenido dijo entonces que el asesinato del mando de la Procuraduría fue ordenado por un sujeto a quien identificó como Juan Gabriel alias “El Cantante”, supuesto líder de una célula delictiva, debido a las indagatorias que se realizaban en el área a cargo de Jesús Quirarte.

OTROS DETENIDOS

Al dar a conocer la captura de Juan Gabriel “N”, la Fiscalía del Estado indicó que ya suman ocho los detenidos en torno a la ejecución del mando de la Procuraduría pero no aportó detalles.

Sin embargo, se sabe que otro hombre relacionado con la célula que perpetró ese asesinato fue Abraham Edwin Dicante Salazar, quien al ocurrir los hechos era policía de Zapopan y fue capturado en el 2014, cuando ya no pertenecía a la corporación. A él se le arrestó luego de que se le involucró directamente en un homicidio cometido en enero del 2011 en Atemajac del Valle.

Dicante Salazar habría señalado a Óscar Octavio Quevedo Maldonado, como otro de los sicarios del jefe de Robo de Vehículos. Quevedo Maldonado fue capturado en el año 2014.

Antes en el 2013, ya habían sido detenidos el ex policía de Zapopan José Jorge Robles Salazar y otro sujeto identificado como Leopoldo Filomeno González Torres, a quien en ese entonces la Fiscalía relacionó con la muerte del mando de la antigua Procuraduría.

En el 2022 fue detenido Roberto “G”, de 45 años, por agentes de la Fiscalía de Jalisco. Este individuo tenía orden de aprehensión por la muerte del jefe del área de Robo de Vehículos.