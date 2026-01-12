Admite UdeG a más de 17 mil 900 aspirantes en el calendario 2026-A

La Universidad de Guadalajara (UdeG) admitió a 17 mil 939 aspirantes para cursar una licenciatura en los distintos centros universitarios metropolitanos y regionales durante el calendario escolar 2026-A, lo que representa el 53.50 por ciento del total de solicitantes y un incremento de más de 600 alumnos en comparación con el ciclo 2025-B.

El coordinador general de Control Escolar, Fabián Morales Cobos, destacó que la tasa de admisión se mantiene por encima del promedio nacional. “Desde el calendario 2024-A, la UdeG admite a más del 50 por ciento de los aspirantes a licenciatura, y este ciclo no fue la excepción, lo que nos coloca por encima de la media nacional”, señaló.

Los centros universitarios que lograron admitir al 100 por ciento de sus aspirantes fueron el Centro Universitario de los Lagos (CULagos), el Centro Universitario del Norte (CUNorte) y el Centro Universitario de Tlaquepaque (CUTlaquepaque). En contraste, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) registró el menor porcentaje de admisión, con mil 935 aspirantes aceptados, equivalente al 27.33 por ciento.

De acuerdo con Control Escolar, las carreras con mayor demanda continúan siendo Médico Cirujano Partero, Psicología, Abogado, Cirujano Dentista, Nutrición, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Arquitectura y Enfermería. No obstante, se observó un ligero incremento en la demanda y admisión en licenciaturas de menor demanda, como Sociología, Historia y Letras.

Morales Cobos atribuyó este aumento al programa de tutorías del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), mediante el cual se promueven opciones académicas a través de charlas, conferencias y recorridos por centros universitarios y espacios laborales y culturales.

En cuanto a la disponibilidad de espacios, la UdeG informó que aún existen 2 mil 191 cupos disponibles: 568 en centros universitarios metropolitanos y mil 623 en centros regionales, en carreras como Administración, Psicología, Contaduría Pública, Química, Urbanística y Medio Ambiente, y Trabajo Social, entre otras.

Las y los interesados podrán consultar la oferta disponible en la página de Control Escolar y realizar el trámite correspondiente en el sitio www.escolar.udg.mx del 12 al 14 de enero. El dictamen oficial se dará a conocer el 15 de enero.

Finalmente, el coordinador recordó que el registro para aspirar al calendario 2026-B abrirá el 1 de febrero y concluirá el 28 del mismo mes, mientras que el inicio de clases del calendario 2026-A está programado para el lunes 19 de enero.