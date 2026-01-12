Presenta Quirino Programa Anual de Obra Pública 2026 para Tlajo con mil 600 millones de pesos

Tlajomulco de Zúñiga se convirtió en el primer municipio de Jalisco en presentar su Programa Anual de Obra Pública 2026, el cual contempla una inversión histórica superior a los mil 600 millones de pesos, enfocada en seguridad, movilidad, infraestructura social y fortalecimiento de los servicios públicos.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez explicó que el programa es resultado de un presupuesto aprobado por unanimidad, finanzas sanas y recursos propios, así como del compromiso ciudadano reflejado en la recaudación municipal.

El alcalde señaló que 2026 será un año clave para consolidar proyectos estratégicos ya iniciados y poner en marcha nuevas obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población. Recordó que tan solo en 2025 el municipio ejerció alrededor de 2 mil 200 millones de pesos en obra pública, mientras que para este año se ejecutará un monto superior a los mil 600 millones.

Entre las obras prioritarias se encuentran la consolidación de dos nuevos Centros Administrativos, la Comisaría de Seguridad y la Academia de Policía, una nueva Cruz Verde, así como inversiones relevantes en infraestructura vial en distintas zonas del municipio. También se contemplan proyectos para fortalecer los pueblos y zonas tradicionales, como el nuevo Mercado Artesanal.

En materia de movilidad y vialidades, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, detalló que se destinarán recursos para la renovación de pavimentos en zonas como Valle Sur, Santa Fe y Chulavista, además de proyectos estratégicos como Camino a las Moras, la continuación de la calle Morelos, la modernización de Adolfo B. Horn y la conectividad hacia el ingreso sur del Aeropuerto.

En obra hidráulica, el programa incluye soluciones de fondo en zonas con alta demanda, como Villas de la Hacienda, mediante la construcción de un vaso regulador, obras de contención de escurrimientos y nuevos circuitos de agua potable desde plantas como El Zapote y la PP-5.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que una parte relevante de la inversión estará alineada con el Plan de Recuperación de Vivienda Abandonada. Actualmente, el municipio trabaja sobre un universo de 8 mil 500 viviendas recuperadas por Infonavit, con avances iniciales en cerca de mil, principalmente en Valle Sur, Santa Fe, Chulavista y Lomas del Sur.

El programa también contempla inversión en infraestructura educativa, deportiva y cultural, así como proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado, entre ellos la posible llegada de una sede del CODE, una nueva Colmena, la ampliación del Parque Metropolitano y el desarrollo de un pulmón urbano en el Cerro del Gato.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que el Programa Anual de Obra Pública 2026 se ejecutará mediante procesos de licitación abiertos y transparentes, en coordinación con el sector de la construcción.