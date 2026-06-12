Sabores Tapatíos: Guadalajara sirve su cocina tradicional al mundo durante el Mundial

La cocina tradicional de Guadalajara ya tiene un escenario propio rumbo al Mundial. En la explanada de El Santuario, el pabellón “Sabores Tapatíos” reúne el sazón de barrios, colonias y mercados en una apuesta para que la derrama del torneo también llegue a quienes cocinan todos los días detrás de una fondita, un puesto o una cocina familiar.

Sabores Tapatíos en el Santuario

Durante un recorrido por el espacio, la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que este proyecto busca abrir oportunidades para pequeños negocios y convertir la gastronomía local en una puerta de entrada para conocer la ciudad más allá de sus zonas tradicionales.

“Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas, de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que vayan a esta feria que es totalmente gratuita y expongan su talento, de esta manera beneficiamos no solo a los grandes restaurantes sino también a los pequeños negocios, fonditas y mercados”, señaló.

Sabores Tapatíos en el Santuario

Entre aromas de carne asada, tortas ahogadas, tacos de barbacoa, tostadas, elotes, jericallas y otros antojitos, el pabellón se convierte en una muestra gastronómica que también funciona como punto de encuentro para seguir los partidos del Mundial. El espacio cuenta con área de consumo, mesas y pantalla para disfrutar de los encuentros mientras se consume local.

“Tenemos un lugar para consumo (…) son cocineros de distintos rinconcitos de nuestra Ciudad y vale la pena consumir local e impulsarlos durante el Mundial”, añadió Delgadillo.

Sabores Tapatíos en el Santuario

Ubicado sobre Paseo Alcalde, el pabellón opera de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas y contará con 36 espacios que rotarán cada semana para dar oportunidad a más de 200 cocineros, cocineras, reposteros y reposteras de mostrar su trabajo y atraer visitantes hacia sus comunidades.

“Si quieren comer sabroso, ricos sabores tapatíos, vénganse, estamos en la explanada de El Santuario, a tan solo cuatro cuadras de Palacio, a cuatro cuadras de Catedral, vengan a apoyar el comercio local”, invitó la alcaldesa.

Sabores Tapatíos en el Santuario

“Sabores Tapatíos” forma parte de las seis estrategias impulsadas por el Gobierno de Guadalajara para que el Mundial se juegue en la cancha, pero el beneficio económico y social permanezca en cada rincón de la ciudad.

Sabores Tapatíos en el Santuario

PARA SABER

La estrategia se basa en seis acciones clave para impulsar distintos frentes: