Sabores Tapatíos: Guadalajara sirve su cocina tradicional al mundo durante el Mundial

La cocina tradicional de Guadalajara ya tiene un escenario propio rumbo al Mundial. En la explanada de El Santuario, el pabellón “Sabores Tapatíos” reúne el sazón de barrios, colonias y mercados en una apuesta para que la derrama del torneo también llegue a quienes cocinan todos los días detrás de una fondita, un puesto o una cocina familiar.
Durante un recorrido por el espacio, la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que este proyecto busca abrir oportunidades para pequeños negocios y convertir la gastronomía local en una puerta de entrada para conocer la ciudad más allá de sus zonas tradicionales.
“Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas, de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que vayan a esta feria que es totalmente gratuita y expongan su talento, de esta manera beneficiamos no solo a los grandes restaurantes sino también a los pequeños negocios, fonditas y mercados”, señaló.
Entre aromas de carne asada, tortas ahogadas, tacos de barbacoa, tostadas, elotes, jericallas y otros antojitos, el pabellón se convierte en una muestra gastronómica que también funciona como punto de encuentro para seguir los partidos del Mundial. El espacio cuenta con área de consumo, mesas y pantalla para disfrutar de los encuentros mientras se consume local.
“Tenemos un lugar para consumo (…) son cocineros de distintos rinconcitos de nuestra Ciudad y vale la pena consumir local e impulsarlos durante el Mundial”, añadió Delgadillo.
Ubicado sobre Paseo Alcalde, el pabellón opera de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas y contará con 36 espacios que rotarán cada semana para dar oportunidad a más de 200 cocineros, cocineras, reposteros y reposteras de mostrar su trabajo y atraer visitantes hacia sus comunidades.
“Si quieren comer sabroso, ricos sabores tapatíos, vénganse, estamos en la explanada de El Santuario, a tan solo cuatro cuadras de Palacio, a cuatro cuadras de Catedral, vengan a apoyar el comercio local”, invitó la alcaldesa.
“Sabores Tapatíos” forma parte de las seis estrategias impulsadas por el Gobierno de Guadalajara para que el Mundial se juegue en la cancha, pero el beneficio económico y social permanezca en cada rincón de la ciudad.
PARA SABER
La estrategia se basa en seis acciones clave para impulsar distintos frentes:
- Fondo Mundialista: A través de ingresos extraordinarios vinculados a la actividad turística, se prevé integrar un fondo especial de entre 20 y 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas. Las y los vecinos decidirán cuáles serán los espacios a intervenir.
- Impulso a la economía local: Se amplían horarios de operación para que los negocios puedan permanecer abiertos hasta la medianoche, generando mayores ingresos y permitiendo que la derrama mundialista llegue directamente al comercio local.
- El Mundial en tu local: Fondas, cenadurías, taquerías y otros negocios podrán acceder a un fondo especial para transmitir todos los partidos del Mundial, atrayendo más clientes y fortaleciendo la economía local.
- Sabores Tapatíos: Durante los 39 días del Mundial, la gastronomía de Guadalajara tiene un espacio especial en la explanada de El Santuario, para encontrarse con visitantes locales, nacionales e internacionales.
- Impulso Tapatío: Pabellón en Paseo Chapultepec para que cerca de 200 emprendedores y emprendedoras locales exhiban y comercialicen sus productos ante visitantes de todo el mundo.
- El Mundial en tu colonia: Se llevan actividades recreativas, deportivas y culturales a distintas comunidades de la ciudad, incluyendo juegos, dinámicas, arte, cultura y activaciones para fortalecer la convivencia vecinal.