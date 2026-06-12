Capturan a 3 por desaparición de empresario en Guadalajara

Sospechosos por desaparición de un empresario

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, dependiente de la Fiscalía de Jalisco, detuvo a tres personas en relación con la desaparición del empresario de origen sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años de edad, de quien no se sabe nada desde el domingo 17 de mayo, cuando fue visto por última vez, en Guadalajara.

Guillermo “N”, Luis Ricardo “N” y Mario “N” son los detenidos, y ya fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

La Fiscalía informó que el empresario fue visto en un domicilio ubicado en la colonia Country Club, lugar del cual salió en compañía de otro hombre, a bordo de un vehículo y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

Sin dar más detalles, la Fiscalía dijo que “se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener órdenes de aprehensión” en contra de Guillermo, Luis Ricardo y Mario y que tras sus capturas, se les formuló imputación por el delito ya mencionado.

La audiencia de vinculación en contra del trío fue realizada el pasado 10 de junio, en el Penal de Puente Grande, en donde el juez resolvió vincular a proceso a Guillermo “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Por su parte, Luis Ricardo “N” y Mario “N” fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

“Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, el juzgado impuso prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, además de que se fijaron seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias”, indicó la Fiscalía.

El hecho de que Guillermo “N” haya sido vinculado por el delito de desaparición cometida por particulares con agravantes, hace presuponer que este sujeto tenía algún vínculo con la víctima y que probablemente se trata de la persona con la que se vio el empresario por última vez.